İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in abluka altında Gazze'deki saldırılarını kınayarak Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Fatih'te, dekanlık binası önünde grup adına açıklama yapan öğrenci İbrahim Said İçtenal, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların göz yumduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskı, şiddet ve savaş suçlarının dünya için tehdit oluşturduğunu ifade eden İçtenal, "Bugün Filistinli mazlumları sivil, yaşlı, hasta, çocuk ve bebek demeden bombalayanlar... Unutulmamalıdır ki yarın tüm çocuklar ve bebekler için de bu bir tehdittir." dedi.

İsrail'in kendiliğinden kahrolmayacağına dikkati çeken İçtenal, "Mutlaka bir eyleme ihtiyaç olduğunu düşünürsek zulmü durdurulamaz zannedilen İsrail terörünün engellenmesi Müslüman devletlerin ve vicdanı olan her insanın eylemde ve fikirde birleşmesine bağlıdır. Kavlimiz ve kalbi istikametimiz bunadır." diye konuştu.

İçtenal, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak İsrail'in Filistin'e yönelik şiddet faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Buradan Filistin halkının haklı ve onurlu direnişinin sonuna kadar destekçisi olacağımızı beyan ederiz. Allah'ın izniyle bombaları değil uçurtmaları çocuklara sunacağımız günler yakındır. Rabb'imizin izniyle İsrail zulmüne son vereceğimiz günler yakındır. Allah'ım bizi emin kıl, hak davamızdan ayırma."

Açıklama sonrası üniversitenin İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selim Çakıroğlu tarafından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı.