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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde İslam ekonomisine vurgu yaptı

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İstanbul'da düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin İslam ekonomisine yönelik hizmet ve ürün pazarlamalarının keşfedilmesine yardımcı olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

İstanbul'da düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zirvenin İslam ekonomisine yönelik hizmet ve ürün pazarlamalarının keşfedilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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