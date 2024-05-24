Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde İslam ekonomisine vurgu yaptı

İstanbul'da düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zirvenin İslam ekonomisine yönelik hizmet ve ürün pazarlamalarının keşfedilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim" dedi. - İSTANBUL