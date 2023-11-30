İmamoğlu'nun ihale davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir ihaleyle ilgili davası 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi. Savcının zorla getirme talebi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir ihaleyle ilgili 6 kişiyle birlikte, siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava, 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi. Duruşmada hakim, savcının İmamoğlu'nun zorla getirilmesi talebini ise reddetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılığınca hazırladığı iddianamede ise kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede ise İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde söz konusu davanın ikinci duruşması yapıldı.

SAVCININ TALEP ETTİĞİ ZORLA GETİRİLME KARARI REDDEDİLDİ

Duruşmada savcı, İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı talep etti. Savcı talebiyle ilgili "Sanığa 5271 sayılı kanunun 145. maddesinde belirtilen davetiye tebliğ edilmesine rağmen gelmemesi üzerine İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılması, bir kısım sanıklar müdafilerinin İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılan sıfatıyla katılması hakkındaki itirazların reddi ile dosyanın kül halinde bilirkişiye tevdine karar verilmesi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise "Bilirkişiye tevdi hususunda takdir mahkemenindir. Müvekkilimizin zorla getirilmesi talebine katılamıyoruz. İstanbul'da çok yoğun bir yağış vardı. Birçok randevusu aksadı. Kalan işleri vardı. Bu nedenle hazır edemedik. Sabah mazeret dilekçesi sunmuştuk. Reddini talep ederiz" dedi.

Savcının, İmamoğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesi talebini reddeden hakim, dosyayı incelemek üzere Sayıştay denetçilerine sevk etti. Hakim, duruşmayı da 24 Nisan 2024'e erteledi.

AVUKAT POLAT: DOSYANIN SAYIŞTAY DENETÇİLERİNE SEVK EDİLMESİ OLUMLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müvekkilimizi hazır edemedik. Daha önce getireceğimizi söylememiş olmamıza rağmen malum program değişiklikleri nedeniyle bu celse hazır edemedik. Dosya bilirkişiye sevk edildi. Konunun uzmanlarından Sayıştay denetçilerine sevk edilmesi de olumlu. Çünkü belediyeleri mali açıdan denetleyen, inceleyen kurumdur. Konunun uzmanıdır" dedi.

Polat, duruşmanın yerel seçimlerden önceki bir tarihe ertelenmesinin beklendiğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Benim öyle bir beklentim yoktu. Çünkü dosya bilirkişiye gittiği zaman zaten en az 90 gün sürenin geçmiş olması gerekecek. Sayın mahkeme de bunu göz önünde bulundurdu. Nisan sonuna doğru kalmasının nedeni de gördünüz. 31 Mart'ta yerel seçimlerden sonra itiraz süreçleri ve adliyelerin durumu göz önüne alındığında makul" diye konuştu.