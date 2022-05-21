Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme...

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece...

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi. - HELSİNKİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Finlandiya, Türkiye, Politika, Haberler

title