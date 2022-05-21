Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme... - Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi. - HELSİNKİ

İhlas Haber Ajansı / Politika