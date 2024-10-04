Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı

AKParti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firmasına yönelik gelen eleştirileri yanıtladı. Meclis'te düzenlenen basın toplantısında Nasıroğlu, Fernas İnşaat'a ait Soma maden sahası ve buradaki işçilerle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BÖLGEYE CİDDİ YATIRIMLAR YAPILDI

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıldır madencilik alanında faaliyette bulunduklarını dile getiren Nasıroğlu, şirketin yaptığı yatırımları anlattı. Bölgede iki projenin yürütüldüğünü, ikinci projenin hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Nasıroğlu, bu projede yaklaşık 500 kişinin çalıştığını ifade etti. Ferhat Nasıroğlu, yaklaşık 6 milyar 700 milyon lira yatırım yaptıklarını, yaklaşık 1,5 milyar lira daha yatırım gerçekleştirileceğini kaydetti.

"PARMAK SALLIYORLAR, HAKARET EDİYORLAR"

Fernas İnşaat'ın babası Necat Nasıroğlu tarafından kurulduğunu belirten Nasıroğlu, siyasete girdikten sonra şirketteki görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Bağımsız Maden İş Sendikası ve işçilerin görüşme taleplerine ilişkin de değerlendirmede bulunan "Şirketin en üst düzeyindeki yöneticiler Soma'daydılar. Bu çalışan arkadaşlarımızı da davet ettiler. Çalışanlara her zaman kapımız açıktır. Kimseye kapımız kapalı değil. Ama art niyetli bize parmak sallayan, bize hakaret eden insanlarla konuşmak istemiyoruz. Haber sitelerinde ve konuyu medyatik hale getirmek amacıyla ismimle anılan, ülkesine ve toprağına değer katan saygıdeğer iş insanı babam Nejat Nasıroğlu tarafından kurulan Fernas İnşaat'ın Kınık'ta yer alan maden sahası ve işçileri gündemi meşgul etmektedir. Şirketin yöneticisi olmasam da konu medyada birleştirildiğinde açıklama yapmam gerekmiştir" ifadelerini kullandı.

"KAPIYI KIRARAK İŞLETMENİN İÇERİSİNİ İŞGAL EDİYORLAR"

Maden şirketinin 10 yıldır Soma'da kömür havzasında üretim yaptığına değinen Nasıroğlu, "Soma'da kömür madenciliğinin önünde çığır açmış olduk. Burada 10 yıllık süreç içerisinde 2 bin 500 çalışan kardeşimiz var. İki ayrı maden projemiz var. Burada ürettiğimiz kömürün yüzde 34'ünü devlete vermekteyiz. Şimdiye kadar bizim toplamda Fernas'ın yaptığı yatırıma yaklaşık 6 milyar 700 milyon TL harcama yapmış durumda... Son dönemlerde sosyal medyada, televizyonlarda firmayla ilgili benimle ilgili dezenformasyon yapıldı. Niye bu hale geldi? Soma havzasında Fernas'ın çalıştığı iş yerinde 500 kişi çalışıyor. Burada da iş disiplinine uymayan bir grup çalışan kardeşlerimiz disiplin suçu işledikleri için iş akitleri feshedilmiş, yasal haklarının ödemeleri yapılmış. Bunlar 5 kişidir. Bir kişinin de deneme süresinde uygun görülmediği için işe devam ettirilmemiş. Nasıl olduysa bu 5 kişi ciddi bir şekilde geliyorlar bu işletmenin önünde dışarıdan da birilerini çağırarak birden 60 kişiye çıkıyor, kapıyı kırarak işletmenin sahanın içerisini işgal ediyorlar. Bir işletmeyi yasal olmayan bir şekilde giriyorsanız bunun adı yasalarda bellidir" dedi.

"BİZİM SENDİKALARLA BİR PROBLEMİMİZ YOK"

İşçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Nasıroğlu, "Burada bizim iki projemizde 2 bin 100 sendikalı çalışanımız var. Bizim sendikalarla bir problemimiz yok. Sendikaların burada farklı niyetlerini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞANLARI KIŞKIRTIYORLAR"

İşçilerin firmayı tehdit ettiğini belirten Nasıroğlu, "Bazı siyasi figürler ortaya çıkıyor, çalışanları kışkırtıyorlar... Bizim 10 yıldır işletmemizin yolunu bilmeyen bazı siyasi figürler ortaya çıkıyor. İşçilerle beraber işletmeye yönelik hareketler yapılıyor. Bu arkadaşlarımızı yönlendiriyorlar. Arka planda bazı marjinal gruplar bu arkadaşlarımızı sürekli oyalıyor. Onlara umut veriyor. Onlarla biz görüşüyoruz. Çalışan arkadaşlarımızı kendi çalıştığı iş yerine karşı kışkırtıyorlar. Ailelerini, çocuklarını kışkırtıyorlar. Bir yetkili sendika ortaya çıktı. Bizim firmamızla pazarlık yapacak noktada değil. 'Çalışma şartlarından, iş güvenliğinden şikayetçiyiz' diyorlar. Gerçeğe aykırı beyanlar var... Sosyal medyada beyanatlar veriliyor ve belli bir basın grubu da bunu sürekli işliyor" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DENETİM YAPTI, RAPOR OLUMLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maden ocağında denetim yaptığını belirten Nasıroğlu, "Çalışma Bakanlığı iş güvenliği ile ilgili daha yeni yerinde inceleme yapıldı. Rapor gayet olumlu, yeraltında çalışmaya engel hiçbir şey yok. Burada 5 yıldır çalışılmış. Bir tane ölümlü iş kazası yok. Bir uzuv kaybı, iş kazası yok. Burada demek ki iş güvenliği ile ilgili ciddi tedbirler vardır. Bu işi sabote etmek isteyen insanlar olabilir. Bunlar istisnaidir. Bu kesinlikle yalan ve tezgahtır" dedi.

"EVİMİZE BOMBALAR ATILDI, MAKİNALARIMIZ YAKILDI"

Maden ocağında işçi kıyımı yapıldığı yönündeki iddialar için "Külliyen yalan" diyen Nasıroğlu, şöyle devam etti: "Yer altında çalışmak için en az iki asgari ücret almanız lazım. Veriliyor mu veriliyor. Bu işin arkasında iş barışını bozmaya çalışan bir zihniyet var. Kesinlikle bu iddia doğru değildir. Herkes hakkını alıyor. En çok prim edilen şey... Bir yerde çalışan madenci, üreten bir işletme. Bunun karşısında siyaseten bir isim bunun piyasadaki algısı, 'çok çabuk satın alınabilir.' Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki burada işçi kıyımı yapılıyor. Külliyen yalan. Birileri bize sosyal medyada parmak sallıyor biz o parmak sallayanlara boyun eğmeyiz buradan mesajımdır. Biz geçmişte böyle şeylerle karşılaştık. Evimize bombalar atıldı. Makinalarımız yakıldı, işçilerimiz kaçırıldı. Tehdit ve ölüm mektupları aldık. Asla geri adım atmadık. Üretime, yatırıma devam ettik. Parmak sallayanlara mesajım şudur, korkutamazsınız. Bizi ürkütemezsiniz. Türkiye yüzyılında bizler özel bir misyon üstlendik bu memleketi daha ileriye taşımak için çok çalışacağız."