EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'de alınan kararlar doğrultusunda 2 milyon 250 bin kişinin yaş sınırı aranmadan emekli edileceğini açıkladı. Söz konusu karar sonrası siyaset ve iş dünyasından sosyal medyada üst üste yorumlar geldi.

Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra siyaset ve iş dünyasından üst üste Tweet atıldı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERMELİ YORUM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemlerde yaptığı EYT paylaşımına gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu alıntıladığı paylaşıma "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: KALICI ÇÖZÜMLER BULACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "EYT düzenlemesi hayırlı, uğurlu olsun." diyerek "İktidarını sürdürme ve iktidar ömrünü sündürme gayretiyle de olsa Ak Parti hükümetine adım attırmayı başardık. Seçim öncesi bu şekilde olsa da, esas seçimden sonra yıllardır bekleyen problemlerimize hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

GÜLTEKİN UYSAL DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal ise söz konusu kararla ilgili "EYT'lilerin hakkını gündeme taşıyan sivil insiyatiflere, ana muhalefetten başlayarak tüm muhalefet partilerine ve desteklerini esirgemeyen medya kuruluşları, basın mensupları ve hakkı hukuku dert edinen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÖMER ÇELİK: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik ise EYT düzenlemesi ile ilgili "EYT ilgili düzenleme vatandaşlarımıza hayırlı olsun…" dedi.

"SORUN ÇÖZME SİYASETİ BAŞARIYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Çelik, açıklamalarının devamında "EYT ilgili düzenleme sayesinde yıllara yayılan bir sorun daha çözüldü. Sorun çözme siyaseti başarıyla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da EYT kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "EYT'de yaş sınırı yok. Biz de bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz" dedi.

MUSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI:ERDOĞAN VE EKONOMİ YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

MUSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise Uzun yıllardır işgücü piyasasının en önemli gündem maddesi konumunda bulunan EYT meselesinin çözümü noktasında göstermiş olduğu kararlılık sebebiyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın uygulanacak olması ve emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaları amacı ile sosyal sigorta prim teşviki getirilmesi ile çalışanlarımızın... KGF desteğiyle kıdem tazminatı yükünün azaltılacak olmasıyla da işverenlerimizin beklentilerini karşılayan EYT düzenlemesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN: İŞ DÜNYASINI DA MUTLU ETTİ

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, söz konusu düzenlemeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesi ile 2 Milyon 250 Bin çalışanımız beklediği müjdeyi sınırlandırma olmadan almıştır. Bu bağlamda çalışmaya devam edecek kişilere de verilecek SGK prim desteği de yaşanacak iş gücü kaybının da önüne geçecektir. İş Dünyası olarak hem çalışanın hem de işverenin korunacağı bir modelin çıkmış olması bizleri mutlu etmiştir. Bu konuda kıymetli desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma ve Sos. Güv. Bakanımız Vedat Bilgin'e de ASKON ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise alınan kararla ilgili "EYT'nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz." Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.