Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bora'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu ile çok sayıda eski ve yeni siyasetçi katıldı.

Bora'nın naaşı, Kocatepe Camisi'nde bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bora, 1939 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bora, serbest avukatlık ve hakimlik görevlerinde bulundu. 1979 yılında Cumhuriyet Senatosu Yozgat üyeliğine seçilen Bora, evli ve 2 çocuk babasıydı.