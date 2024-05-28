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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

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Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçimlere sayılı günler kala rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrı yaptı. Koç, Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları üzerine bir televizyon kanalında yüz yüze konuşmaya davet etti. Başkan Koç ayrıca, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala mevcut başkanı Ali Koç'tan rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrıda bulundu. Koç, başkan Adayı Yıldırım'a bir televizyon kanalında yüz yüze konuşma çağrısı yaptı.

"TV'DE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum" dedi.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

"ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

"FENERBAHÇE DEMOKRASİSİ ADINA ÇOK KIYMETLİ"

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan ve tarihe geçen Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil" şeklinde konuştu.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

SEÇİM NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 8-9 Haziran'da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Jon snow:

Tam bir soytarı ikidebr birini tv ye davet edip duruyor

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Üye:

Biz GALATASARAY lıları üzüyor iki değerlli başkanın atışmaları..Bir dönem biri sonraki dönem diğeri şeklinde sıraya kpnulabilir başkanlıkları

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