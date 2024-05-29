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Survivor Yunus Emre elendi mi? #129300

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Survivor Yunus Emre gösterdiği performansla dikkatleri çekerken aynı zamanda yaşadığı diyaloglarla da ilgi odağı oldu. Survivor son bölümde Yunus Emre'yı ekranda görmek isteyen izleyiciler Yunus Emre elendi mi? Survivor Yunus Emre neden yok merak etti.

Yunus Emre elendi mi? Survivor Yunus Emre neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Yunus Emre konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Yunus Emre elendi mi? Survivor Yunus Emre neden yok 2024

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında gönüllüler takımında mücadele etmektedir.

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya başlamış ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya, 18-19 yaşlarında ise Fashion Week'lerde çıkmaya başlamış.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailesinin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş. Devamında ise MMA dövüşlerine katılmış.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu.Modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine de koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtmektedir.

YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Survivor Yunus Emre elenmedi, yarışmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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