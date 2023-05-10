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Ersoy'dan muhtarlara yemek

Ersoy'dan muhtarlara yemek

Politika Haberleri

MHP Kayseri milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Baki Ersoy, Develi muhtarlarına yemek programı düzenledi.

MHP Kayseri milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Baki Ersoy, Develi muhtarlarına yemek programı düzenledi.

MHP Develi İlçe başkanı Yunus Özer ile ev sahipliği yaptığı yemeğe 77 muhtardan 74'ü katıldı. Program bitiminde sosyal medya paylaşımı yapan Ersoy; "Yerel yönetimin temel taşı kıymetli muhtarlarımızla yemek programında bir araya geldik. Katılım sağlayan muhtarlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Baki Ersoy Kayseri Develi Politika Haberler

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