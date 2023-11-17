Emekli Memur-Sen Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Melike Hatun Camisi önünde toplanan sendika üyeleri, 'Susma haykır soykırıma hayır' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, 'İnsanlık onuru siyonizmi yenecek' ve 'Soykırıma dur de' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, milyonlarca insanın kanı ve gözyaşı üzerine medeniyet kurulamayacağını belirterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, ölü ve yaralıların sayılamayacak kadar çok olduğuna dikkat çeken Küçükkösen, "Binlerce kişi kayıp, binlercesi enkaz altında. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 30 bin ton bomba atılmış. Bu bombaların yıkım gücü İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombaların iki katı büyüklüğündedir. Gözü dönmüş İsrail canavarı; cami demeden, kilise demeden, okul demeden bombalıyor. Gazze'nin elektriğini, suyunu, gıdasını, gazını, yakıtını, internetini kestiler. Yardım TIR'larının geçişine bile izin vermiyorlar" dedi.

'BEŞİKLERE MERMİ, KUNDAKLARA KAN DOLDU'

Küçükkösen, üstelik bu soykırımın küresel iş birliği içerisinde yapıldığını kaydederek, "Ortada kelimenin tam anlamıyla planlı, programlı ve çok ortaklı bir soykırım var. Kamuoyunu manipüle ederek bu soykırımı uluslararası hukukun şemsiyesi altında gerçekleştiriyorlar. Açık ve net olarak söylüyoruz ki bunun adı yüzyılın soykırımıdır. Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki yerlere sığınmış binlerce insanı katlettiler. İnsanlara sığınacak yer bırakmadılar. Uluslararası toplum ve kurumlar üç maymunu oynuyor. Birleşmiş Milletler'in birincil görevi sivillerin her durumda korunması, savaş suçlarının önlenmesidir. Dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. İşgal altındaki Gazze'de bebekler hür doğmuyor, 40 günde 5 binden fazla bebek ve çocuk katledildi. O kadar çok öğrenci öldü ki okullarda ders döneminin bittiği açıklandı. Çocukların aç karınlarına kurşun doluyor, Gazze'de ölüm kokuyor. Beşiklere mermi, kundaklara kan doldu. Soykırıma karşı Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Zulme karşı mazlumların safında mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.