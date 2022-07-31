Elazığ politika haberi | AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor" - Haberler

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Elazığ politika haberi | AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor"

Elazığ politika haberi | AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: 'Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor'

Elazığ politika haberi: Tüm teşkilat mensuplarının 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalıştığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Her yere gitmeye çalışıyoruz.

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Tüm teşkilat mensuplarının 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalıştığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Her yere gitmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda ilk günkü azim ve kararlılıkla teşkilatımızla birlikte sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, köy ziyaretleri çerçevesinde merkeze bağlı Sedeftepe köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte köyde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyen Yıldırım, sorunların çözümüyle ilgili girişimlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti siyasetini Elazığ'ın her yerine ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Yıldırım, "Yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde oldukları her an hizmet etmeyi, her zaman vatandaşlarla iç içe olmayı benimsedik. Köylerin iyi bir hale gelmesini ve insanların köylerden şehre değil, şehirlerden köylere göç etmesini çok istiyoruz. AK Parti Elazığ İl Teşkilatı olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de merkeze bağlı Sedeftepe köyünde vatandaşlarımızla buluştuk, ardından Seküler mezrasında bir haneye konuk olduk. Hamdolsun gittiğimiz her yerde büyük ilgi ve teveccühle karşılanıyoruz. Elazığ merkez mahallelerinde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde sürekli sahadayız. Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Her yere gitmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla temasımızı en üst seviyeye ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Asıl olanın gönüllere girmek olduğunun bilincinde hareket ederek bu minvalde saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda ilk günkü azim ve kararlılıkla teşkilatımızla birlikte sahada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Elazığ Politika Haberler

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