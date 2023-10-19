Edirne'de yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Y.S. ve A.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.S. ve A.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.