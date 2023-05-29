DKİB, TTB ve TTSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Şadan Eren, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Şadan Eren, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek katılımla seçimlere katılarak tercihini yapan Türk milletinin, tercihini istikrardan yana kullanarak Türkiye Yüzyılı'nı başlattığını belirtti.

Bu vesileyle yeni dönemin ve seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Kalyoncu, "Seçimden zaferle çıkarak 13'üncü cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Karadeniz bölgesi ihracat camiası olarak tebriklerimizi arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, ihracatçıların beklentilerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki kalıcı zaferler ancak ekonomik başarılarla taçlandığında ülkenin tümüne fayda sağlamaktadır. Bunun için de en öncelikli beklentimiz enflasyonu hızlı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmeye yönelik piyasa dostu gerçekçi politikaların üretilmesi, ihracatı teşvik edici enstrümanların üretilmesi, ihracat camiasının finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması, yatırım ortamının özendirilmesi ve piyasalara güven verecek politikalar oluşturulmasıdır."

"Türkiye'yi her bakımdan kalkındırmaya devam etmek için çalışacağız"

TTB Başkanı Eyyüp Ergan da demokrasinin en önemli unsurlarının başında seçim sandığının geldiğini belirtti.

Seçimlerin halkın yüksek katılımıyla gerçekleştiğine işaret eden Ergan, "Yeniden cumhurbaşkanlığımıza seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile oluşturulan parlamentoya giren milletvekillerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ergan, sandığa gidilerek tercihlerin ortaya konulduğuna dikkati çekerek, "Artık kişisel tercihlerimiz geride kaldı. Bundan sonra hep birlikte ülkemizi kaldırmaya yönelik toplumsal tercihimize odaklanıp Türkiye'yi her bakımdan kalkındırmaya devam etmek için çalışacağız. Bunu birlik ve beraberlik içinde, öncelikle üretim odaklı olarak yaparak başarmaktan başka yolumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Dileğimiz Trabzon'a hizmet yönünden yoğun bir çalışmanın yaşandığı bir dönem olur"

TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Eren, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden seçilmesi sebebiyle tebriklerimi arz ediyorum. Yeni dönemde görev yapacak şehrimizin tüm milletvekillerini kutluyor, başarılar diliyorum. Dileğimiz odur ki Trabzon'a hizmet yönünden yoğun bir çalışmanın yaşandığı ve faydanın sağlandığı bir dönem olur."