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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu Açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şehitlerimizin cennet bahçeleri kabirlerinde rahat uyumasını istiyorsak birliğimizin, beraberliğimizin her zaman en üst seviyede olması lazım." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şehitlerimizin cennet bahçeleri kabirlerinde rahat uyumasını istiyorsak birliğimizin, beraberliğimizin her zaman en üst seviyede olması lazım." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğince Mekke'de düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ramazan umresine gelen vatandaşların katılımıyla yapılan programda, Kur'an-ı Kerim ve salalar okundu, şehitler için dualar edildi.

Erbaş, buradaki konuşmasında, Allah'ın yeryüzüne nasip ettiği en büyük nimetin İslam olduğunu belirterek, Hz. Adem'den Peygamber Efendimize kadar bütün peygamberlerin İslam'ı getirdiğine işaret etti.

İmam-ı Şafii'nin memleketi Gazze'nin, bugün İsrail'in bombaları altında olduğunu hatırlatan Erbaş, "Batı'nın destekleriyle masumlar, bebekler, çocuklar her gün yüzlercesi can veriyor, şehit oluyor, gaziler var. Ey Müslümanlar neredesiniz? Niye bir araya gelmiyorsunuz, niye tek yürek olmuyorsunuz?" dedi.

Herkesin şehitliğe aday olduğunu dile getiren Erbaş, Türkiye'nin ekonomide ve savunmada güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin o cennet bahçeleri kabirlerinde rahat uyumasını istiyorsak birliğimizin, beraberliğimizin her zaman en üst seviyede olması lazım. Maddi ve manevi açıdan çok çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, terörle mücadele eden Mehmetçik için "Karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi" diye dua edildiğine işaret ederek, "Bu ordu Çanakkale'de zaferi kazandı, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, terörle mücadelede kazandı." diye konuştu.

Güneydoğu'da 2015'te yaşanılanları ve terör örgütlerine tırlarla yapılan silah yardımlarını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim askerimiz kılı kırk yararcasına, bir kişinin burnu kanamasın diye, yoksa yukarıdan aşağıya bombayı atıp onları orada öldürmeyi bilemez miydi? Ama o zaman binlerce masum insanımız ölürdü değil mi? Şehit olma pahasına böyle tüneller kazarak, kılı kırk yararcasına bir bir o teröristleri bertaraf etti Mehmetçiğimiz."

Şehitlere rahmet dileyen Erbaş, "Çanakkale Zaferimiz mübarek olsun. Mehmet Akif Ersoy'un ruhu şad olsun." sözlerini sarf etti.

Programa, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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