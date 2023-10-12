DİSK/Nakliyat-İş Sendikası İsrail'i Protesto Etti

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail'i protesto etti. Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları kınadı ve dünya halklarını emperyalizme karşı dayanışmaya çağırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail'i protesto etti.

Sarıyer'deki Başkonsolosluk binası önünde toplanan DİSK/Nakliyat-İş üyeleri, "Filistin halkı yalnız değildir", "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD-Siyonist İsrail Filistin'deki katliamlarının hesabını verecek", "Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği" yazan dövizler açıp slogan attı.

Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, grup adına yaptığı basın açıklamasında, aynı zamanda Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) adına da konuştuğunu söyledi.

ABD emperyalizminin aynı zamanda siyonist İsrail demek olduğunu ifade eden Küçükosmanoğlu, İsrail'in kurulduğundan beri Batı Şeria'da ve Filistin'de, camileri ve evleri bombaladığını, şu anda da Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan binin üzerinde Filistinliyi katlettiğini dile getirdi.

Zulme ve katliama uğrayan Filistin halkı ve işçi sınıfıyla dayanışmalarını göstermek, İsrail siyonizmi ve arkasındaki ABD emperyalizmi ile işbirliği içindekileri protesto etmek için toplandıklarını belirten Küçükosmanoğlu, Almanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkelerinin de bu katliama destek verdiklerini ileri sürdü.

İsrail siyonizminin 1948 yılında hiçbir meşruluğu olmadığı halde ABD ve diğer emperyalistlerin petrol ve doğal enerji kaynaklarının bekçiliğini yapmak için Ortadoğu'ya sokulduğunu anımsatan Küçükosmanoğlu, "Filistin'e kama gibi yerleştirilen İsrail siyonizmi, 1948'ten beri topraklarını ve varlığını sürekli genişletirken binlerce Filistinli, çoluk çocuk demeden katledilmiştir. O coğrafyadaki İslamiyet'in, İslam dininin, dinimizin kutsal değerlerine, Mescid-i Aksa'dan tutalım, diğer camiler İsrail siyonizmi tarafından bombalanmaktadır." diye konuştu.

"Dünya halklarını emperyalizme karşı dayanışmaya çağırıyoruz"

Olayların ardından ABD'den savaş uçağı gemisinin İsrail'e destek için gönderildiğini hatırlatan Küçükosmanoğlu, "Filistin davası bir insanlık davasıdır. Filistin davası sadece o bölgenin değil, dünya insanlarının emperyalizme karşı mücadelesinin adıdır." dedi.

ABD'nin bölgede birçok üssü bulunduğuna dikkati çeken Küçükosmanoğlu, Rojava ve Kobani'de de bulunan üsler sayesinde ABD ile işbirliğinde olanlar kullanılarak, bölgenin petrollerinin emperyalizmin kontrolü altında tutulmaya çalışıldığını kaydetti.

Emperyalistlerin terör örgütlerini kullandıklarının altını çizen Küçükosmanoğlu, Filistin davası ve bölgedeki halkların çıkarlarının bunlara karşı mücadeleden geçtiğini söyledi.

Hitlerin soykırımı gibi bu katliamların da karşısında insanlığı dayanışmaya çağıran Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Filistin'deki sendikacılarla da dayanışma içindeyiz, onlarla da görüşüyoruz. Aynı zamanda Dünya Sendikalar Federasyonu olarak da yarın dünyanın diğer ülkelerinde de Filistin halkıyla dayanışma eylemleri yapılacaktır. Biz bugünden yapmış durumdayız. Buradan bir kez daha tüm dünya halklarını emperyalizme karşı, İsrail siyonizmine karşı Filistin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz."