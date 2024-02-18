Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Münih'te bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle bulunduğu Almanya'da temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Münih kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti için yapılan hazırlıklar ele alındı. - MÜNİH