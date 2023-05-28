Demirtaş'tan seçim açıklaması: Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş, seçim sürecinin büyük bir operasyonla geçtiğini belirterek, yenilmediklerini ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır.

Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi.

Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam..."