Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Kanada arasındaki ikili konuların yanı sıra, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı zulüm, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ve terör guruplarına karşı ortak mücadele konuları değerlendirildi.