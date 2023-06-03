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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için göreve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için göreve başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birçok devlet başkanının katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birçok devlet başkanının katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Politika Haberler

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