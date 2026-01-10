Haberler

Erdoğan'dan Gazetecilere Simit İkramı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol oynadığı dönemde sıkça geldiği Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol oynadığı dönemde sıkça geldiği Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilere simit ve meyve suyu ikramında bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışan gazeteciler gününün yıldönümü. Tophane Tayfun Spor Kulübünün benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Oraya uğrama fırsatımız oldu. Özellikle de çalışan gazeteciler gününün yıl dönümünde sizlerle bir arada burada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

