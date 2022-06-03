Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını kaydetti.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Güncel Haberler

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