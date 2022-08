Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun olumsuz etkilerini bertaraf etmeye çalışırken, düşürecek tedbirleri de alıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutları ile soruşturulmaktadır. Böyle akıl almaz facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacaktır. Bununla kalmayacak, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Attığı her adımı, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesine göre belirleyen bir hükümet olarak önce insan anlayışıyla bu meselenin de üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçla ya da yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı bir kez daha kurallara harfiyen riayet etmeye, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaya davet ediyoruz. Tabi bu vesileyle burada ciddi manada mağduriyetler de söz konusu. Bunun için de gerek devlet olarak 250+50 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 de onların desteği ile bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, afetten, musibetten muhafaza eylemesini diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, kırsal kalkınma desteği alanlara yönelik müjdesi olduğunu vurgulayarak "Bir müjde de Kırsal Kalkınma Desteklerinden yararlanan üreticilerimize vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bilindiği gibi Kırsal Kalkınma Programı'nın 11'nci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik. Bu kararın da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.