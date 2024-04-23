Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tören salonunda düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde tören salonuna gelen Erdoğan, davetlilerle sohbet etti. "Çocuklarla 23 Nisan'ı kutladık. Sonra İstanbul seferi yaptık döndük ve buradayız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusu üzerine, "İnşallah önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" dedi. - ANKARA