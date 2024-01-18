Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Altınok oldu

ANKARA - 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

ATO Congresium Kongre Merkezinde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olarak açıklandı.

Turgut Altınok kimdir ?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.

Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları'nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde de yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Öte yandan Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.