CHP'li Ulaş Karasu, Tarım ve Orman Bakanı'na çiftçilerin sorunlarını sordu

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, hasat dönemiyle birlikte yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Ürünlerini TMO'ya teslim edemeyen çiftçiler, mahsullerini düşük fiyatlardan tüccarlara satmak zorunda kalmıştır. TMO'nun bu zafiyetinden dolayı çiftçinin uğradığı zararın telafi edilebilmesi adına Bakanlığınızın yaptığı veya yapacağı çalışma var mıdır/olacak mıdır" diye sordu.

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçiden ürünleri almakta ağır davranması sonrası hasat ettikleri ürünleri tüccara yok fiyatına satmak zorunda kalan üreticinin geleceğini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Daha önce de konuyu Meclis gündemine taşıyan ancak soruları yanıtsız kalan Karasu, önergeyle ilgili şunları söyledi:

"ÇİFTÇİLER TMO'DAN RANDEVU ALMAKTA ZORLANIYOR"

"Sivas Ziraat Odası, ekili arazilere girilememesi ve pas ilacı atılamaması nedeniyle buğday ve arpa gibi ürünlerde pas hastalığının görüldüğünü açıkladı. Bu ürünlerde rekolte ve kalite düşüklüğüne neden oluyor. Hasat döneminin başlamasıyla beraber, çiftçiler TMO'dan randevu almakta zorlanıyor, randevu alanlar da ürünlerinin belli bir miktarını satabiliyor. Bu durum en çok tüccarların işine yarıyor. Çünkü tüccar, TMO'da 8 bin 250 TL olan ürünü, yarı fiyatına alıyor. Çiftçi mağdur ve perişan oluyor. Hani TMO çiftçinin kara gün dostuydu? Bu soruna sadece yaptırımı olmayan TMO'nun değil, asıl olarak hükümetin el atması gerekiyor.

"VASIFSIZ BUĞDAY ALIMININ SAĞLANMASI GEREKİYOR"

İlaç, gübre, mazot gibi temel girdi fiyatları her gün artarken zaten borçlu olan çiftçilerin borçlarını ödeyebilmesi ve daha fazla mağduriyet yaşamaması, gelecek sezonda da üretime devam etmesi için hükümetin etkin ve kararlı adımları bir an önce atması gerekiyor. Girdi maliyetlerine, mazot, gübre maliyetlerine erişmek zaten mümkün değil. Gelecek sezonda da eğer çiftçinin üretime devam etmesi isteniyorsa, hükümetin bir an önce kararlı adımlar atması gerekiyor. Ayrıca TMO'nun da daha hızlı ve planlı alımlar gerçekleştirmesi, vasıfsız buğday alımının sağlanması gerekiyor."

Sivas'ta çiftçilerle bir araya gelen Karasu, yaşanan mağduriyetle ilgili şunları da kaydetti:

"Çiftçimiz hasadını gerçekleştirdi. Ne yazık ki bu sefer de ofisler tarafından çiftçinin üretmiş olduğu ürün alınmıyor. Standart dışı ürün alımı yapılsa hiçbir sorun olmayacak. Geçen yıl aynı kurum tarafından standart dışı ürün alımı yapılmıştı ve çiftçimiz mağdur olmamıştı. Şimdi ise standart dışı ürün alımı kapanmış durumda ve Sivas'ta çok sayıda çiftçimiz maliyeti 8-9 lirayı geçmiş olan buğdayı tüccara 4.5-5 liraya satmak zorunda kalıyor. Bir an önce bu yanlıştan geri dönün. Zaten çiftçimiz 40 lira olmuş mazot ile, 20 bin lira olmuş gübre ile zor şartlarda çiftçilik yaparken bir de ürününü satarken bu rezilliği yaşamamalı, çiftçimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerekiyor."

CHP'li Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan şu sorularına yanıt vermesini talep etti:

"Sivas'ta TMO'nun (kiralanan depolar da dahil) faal durumdaki buğday ve arpa alım merkezinin sayısı kaçtır? Kaçı, sezonda yapılan alımlar için kullanılmıştır?

Ürünlerini TMO'ya teslim edemeyen çiftçiler, mahsullerini düşük fiyatlardan tüccarlara satmak zorunda kalmıştır. TMO'nun bu zafiyetinden dolayı çiftçinin uğradığı zararın telafi edilebilmesi adına Bakanlığınızın yaptığı veya yapacağı çalışma var mıdır/olacak mıdır?

TMO'ya ürünlerini satamadığı için mağduriyet yaşayan çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek adına hükümetinizin yaptığı/yapacağı çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın içeriği nedir? Piyasa fiyatlarının TMO alım fiyatına yükselmesi hususunda uygulanacak politikalar gündeminizde midir? Bu sezonda, Sivas'ta vasıfsız buğday alımı yapılacak mıdır?

Pas hastalığı Sivas'ta kaç dönümlük alanda görülmüştür? İlaçlama için drone kullanılabilmesi hususunda bakanlığınızın çiftçilerimize sağladığı teknolojik olanaklar nelerdir? Bu konuda üreticilere bakanlığınızın yaptığı ve yapacağı destekler nelerdir?"