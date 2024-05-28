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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimini ne zaman yapacak?

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Fenerbahçe kulübünün başkanlık seçimlerinin tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe taraftarları, seçimlerde kimlerin aday olacağını ve seçimlerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Bu önemli süreç, kulübün geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçimini Mayıs ayının son cumartesi günü gerçekleştirecek. Taraftarlar, başkanlık seçiminin ne zaman olacağını merak ediyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimini ne zaman yapacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da yapılacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimini ne zaman yapacak?

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday oldu.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimini ne zaman yapacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Gündem Spor Haberler

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