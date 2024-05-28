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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2024 yılında emeklilerin maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı miktarının ne kadar olacağı merak konusu. Bu konuda yapılan tahminler ve hesaplamalar emeklilerin finansal planlamasına yardımcı olacak.

31 Mart seçimlerinin kaderini belirleyen milyonlarca emekli maaşlarına zam beklerken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi. Bu yılı "Emekliler Yılı" ilan eden hükümetin en düşük emekli maaşını planladığı ve konuyla ilgili kanun teklifini 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM'ye sevk edeceği öne sürüldü. EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yerel seçimlere damga vuran milyonlarca emekli hayat pahalılığının gitgide tırmanmasıyla birlikte maaşlarına zam yapılmasını beklerken, kulislere düşen son iddia kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI

Bu yılı "Emekliler Yılı" ilan eden hükümetin emekli maaşları konusunda düğmeye bastığı, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağı öne sürüldü.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA DÜZENLEME

Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacağı ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidileceği iddia ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ EMEKLİLER DE DAHİL EDİLECEK

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak ve buna yeni emekliler de dahil edilecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

3 TEMMUZ'DA TBMM'YE SEVK EDİLECEK

Konuyla ilgili kanun teklifinin 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM'ye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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