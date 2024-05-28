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Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor

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Fenerbahçe'nin eski başkanı ve mevcut adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimine hazırlanıyor. Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda ilk transfer bombasını santrfor bölgesinde patlatacak. Yıldırım, Belçika futbolunun önemli isimlerinden Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı bile.

LUKAKU'YU GETİRECEK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda Romelu Lukaku'yu bitirmeyi hedefliyor. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor

25 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Romelu Lukaku Aziz Yıldırım Fenerbahçe Belçika Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Bülent Türkmen:

Fizikli forvet Türkiye liginde iş yapar

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