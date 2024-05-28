Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
Fenerbahçe'nin eski başkanı ve mevcut adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimine hazırlanıyor. Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda ilk transfer bombasını santrfor bölgesinde patlatacak. Yıldırım, Belçika futbolunun önemli isimlerinden Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmayı planlıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı bile.
LUKAKU'YU GETİRECEK
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda Romelu Lukaku'yu bitirmeyi hedefliyor. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.
25 GOLE KATKI SAĞLADI
Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.