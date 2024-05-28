Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı bile.

LUKAKU'YU GETİRECEK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda Romelu Lukaku'yu bitirmeyi hedefliyor. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

25 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.