CHP'Lİ TORUN: HALKIN GERÇEĞİNDEN UZAK RAKAMLARI AÇIKLIYORLAR - Haberler

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CHP'Lİ TORUN: HALKIN GERÇEĞİNDEN UZAK RAKAMLARI AÇIKLIYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla ilgili, "Halkın gerçeğinden uzak, sadece iktidarın istediği rakamları açıklayarak vatandaşlarımızı yanıltıyorlar" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla ilgili, "Halkın gerçeğinden uzak, sadece iktidarın istediği rakamları açıklayarak vatandaşlarımızı yanıltıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, beraberindeki CHP milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Burhanettin Bulut ve Abdurrahman Tutdere ile CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. Burada partililere hitap eden Torun, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranını eleştirdi. CHP'li Torun, "Bunlar, halkın gerçeğinden uzak, sadece iktidarın istediği rakamları açıklayarak vatandaşlarımızı yanıltıyorlar. Cumhurbaşkanı, her zaman olduğu gibi ülkedeki bütün sorunları dışarıya bağlıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durumla ilgili de dünyadaki krizden etkilenildiğini söyledi. Küresel kriz var, denilen ülkelerde son 1 yılda gıda fiyatlarındaki artış oranı yüzde 23, bizde ise yüzde 95. Dünyada son 1 yılda et fiyatlarındaki artış yüzde 13, bizde ise yüzde 90. Son 4 yılda bir sürü sorumlu bakan değişti ama bizim sorunlarımız çözülmedi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Politika

Türkiye İstatistik Kurumu Cumhuriyet Halk Partisi Seyit Torun Politika Güncel Haberler

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