CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş: Konya metrosu için ayrılan bütçe sadece 3 bin TL

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya metrosunun bitirilmesini isteyerek, "2024 yılında Konya metrosu için ayrılan bütçeyi biliyor musunuz? 3 bin Türk Lirası yani 100 Amerikan Doları." dedi.

Bektaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Konya-Antalya Yüksek Hızlı Tren projesi, Bektaş, Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerine araç muayene istasyonu ve Seydişehir Alacabel Tüneli'nin son durumuna ilişkin projelerin muhataplarına yönelttiği sorulara yeterli cevapları alamadığını söyledi.

Konya'nın tarımın başkenti niteliğinde bir kent olduğunu ama yanlış politikalar sonucu her geçen gün tarımsal üretimin düştüğünü belirten Bektaş, "Konya milletvekili olarak bunu da sordum; 'Son 5 yılda kaç çiftçimiz tarımı bırakmak zorunda kaldı?' diye. Bakanlık cevap vermeye bile tenezzül etmemiş. Konya'da çiftçilerin sayısı ne kadar azaldı bunu bilmek kamu yararı gereğidir." ifadelerini kullandı.

Konya'da ciddi bir kira sorunun ortaya çıktığını ve kira uyuşmazlığı nedeniyle açılan dava sayısı ve çözüme yönelik ilgili bakanlığa soru önergesi verdiğini belirten Bektaş, sorusuna yanıt gelmediğini ifade etti.

Konya metrosunun da yılan hikayesine döndüğünü söyleyen Bektaş, "2024 yılında Konya metrosu için ayrılan bütçeyi biliyor musunuz? 3 bin Türk Lirası yani 100 Amerikan Doları. 3 bin TL ile açabileceğiniz tek metro meğer atıştırmalık bir yiyecek olan metroymuş. Konya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.