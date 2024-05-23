CHP Genel Başkanı Özel, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Sevgi Kılıç ve İlhan Uzgel, Destici'ye ise Genel Sekreter Ahmet Yelis, genel başkan yardımcıları Durmuş Boztuğ ve Emin Serin eşlik etti.

Özel, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ziyaretten dolayı Destici'ye teşekkür etti. Görüşmede ülke gündemi ve seçim sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Özel, geçmişte mutabakat sağladıkları bazı konuları yeniden gündeme aldıklarını, görüşmenin son derece verimli olduğunu dile getirdi.

Yerel seçimlerin ardından siyasette normalleşme süreci yaşandığını ifade eden Özel, "Biz, hem nezaket hem protokol kuralları çerçevesinde hep birlikte olmuş ve temaslarımızı sürdürmüş iki partiydik. Bayramlaşmalarda heyetlerinin birbirini ziyaret ettiği, genel başkanlarının birbirini aradığı iki siyasi parti olarak bugünkü ziyareti, hayırlı olsun ziyareti olarak da son derece önemli buluyoruz." diye konuştu.

Gündemlerinde pek çok konu bulunduğunu ifade eden Özel, siyasi partiler kanununun dünyanın çok gerisinde olduğunu söyledi. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetim altında olması gerektiğini belirten Özel, "Bazı siyasi partilere hazine ve seçim yardımı yapılıyorken, bazı siyasi partilerin bundan mahrum olmasının kabul edilemez olduğu noktasında bir kez daha fikir birliği içinde olduğumuzu gördük." diye konuştu.

2018 seçimlerinden önce başında bulunduğu heyetle Destici'yi ziyaret ettiğini anlatan Özel, hazine yardımının son seçimde yüzde 1'in üzerinde oy almış partilere yapılması konusunda görüş birliğine varıp bir taslak hazırladıklarını, ancak seçimin ardından ülke gündeminin başka bir noktaya taşındığını söyledi.

Fikirlerin kolayca ifade edilmesi ve toplum tarafından duyulmasının, siyasi parti faaliyetleriyle mümkün olduğunu dile getiren Özel, siyasi parti faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi, belli bir mali gücün altındaki siyasi partilerin pozitif ayrımcılıkla seslerini duyurabilmeleri ve örgütlemelerini sağlamaları noktasında desteklenmelerine yönelik düzenlemelere destek vereceklerini bildirdi.

Destici ve BBP'den seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Özel, TBMM'de grubu ve siyasette ağırlığı bulunan tüm siyasi partilerle görüşmek istediğini kaydetti.

"Hazine yardımının kaldırılmasını teklif ediyoruz"

Mustafa Destici de konuşmasında, misafirperverliği için Özel'e teşekkür etti. Daha önce yapmayı planladıkları ziyaretin seçim yoğunluğu nedeniyle bugüne kaldığını belirten Destici, CHP Genel Başkanlığına seçilmesi ve seçim başarısı nedeniyle Özel'i tebrik etti.

Partisinin de yerel seçimlerde belediye sayısını yüzde 100'ün üzerinde artırdığını ifade eden Destici, hemen hemen tüm büyükşehir meclislerinde BBP'nin temsilcisinin olduğunu, şehre hizmet için hem AK Parti hem de CHP ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Partisinin, Cumhur İttifakı'nın parçası olduğunu, bu hassasiyeti gözeterek siyaset yaptıklarını belirten Mustafa Destici, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin refah ve huzurunun, hem partisi hem de CHP'nin önceliği olduğunu dile getirdi.

Ziyarette yeni anayasa çalışmalarını konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Destici "Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz." dedi.

Destici, şöyle devam etti:

"Ben Kemal Bey'e ifade ettiğim sözleri bugün Sayın Özgür Özel'e de ifade ettim. Herkes teklifini ortaya koysun, kamuoyu önünde paylaşsın. Uzlaşamayacağımız noktaları bir kenara bırakarak, en azından azami müştereklerimizde buluşup bir anayasa yapma konusunda gayret göstermemiz gerektiğini söyledim. İlk 4 madde ya da 66. madde gibi toplumumuzun büyük çoğunluğunun değişmesine onay vermediği maddelerle ilgili zaten kimsenin sıkıntısı yok. Sıkıntısı olanlar da zaten sıkıntılarıyla yaşamaya mecburlar. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, istiklali ve istikbali tartışma konusu değildir. Dili, kimliği de tartışma konusu değildir. Bu konularda da fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duydum."

Yeni, demokratik bir anayasa yapılacaksa bunun temel şartlarından birinin siyasi partiler yasası ve seçim kanununun demokratikleştirilmesi olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Siyasi partiler yasası, demokratikleşmeden demokratik bir siyasetten bahsedilemez. Siyasetin finansmanı, şeffaflığı çok önemli. Maalesef bu konuda Türkiye'de şu anda karanlık bir nokta var. İkincisi de siyasi partilere yapılan hazine yardımı. Anayasa'nın ilgili maddesi çok açık. 68. madde, 'Yeterli miktarda ve hakça yapılır' diyor. Bugünkü ne yeterli miktarda ne de hakça. Hakça hiç değildir. Yeterli miktarın da çok üstündedir. Biz burada kesin çözüm olarak bu hazine yardımının tamamen kaldırılmasını teklif ediyoruz. Zaten tasarruf tedbirleri de gündemde. Dolayısıyla madem tasarruf edeceğiz, o zaman siyasi partilerimiz de Meclis'imiz de tasarruf etsin. Milletimize bu konuda örnek olalım diye düşünüyoruz."

Destici, görüşmede Alevi yurttaşların meseleleriyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını, bu konuda CHP ile ortak noktaların çok yüksek düzeyde olduğunu gördüklerini söyledi.

Görüşmenin çok faydalı olduğunu ifade eden Destici, iki parti arasındaki ilişkilerin üst düzeyde süreceğine inandığını belirtti.

Sorular

Basın mensuplarının, sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM'ye sunulacak düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine Özel, Türkiye'de bir "sahipsiz sokak hayvanları sorunu" olduğunu kaydetti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla Ocak 2020'de bir Meclis araştırma komisyonu kurulduğunu ve buna ilişkin rapor verildiğini hatırlatan Özel, bu raporda uyutma tedbirinin kesinlikle yer almadığını belirtti.

Konuşmasında rapordan alıntı yapan Özel, "Rapor diyor ki, 'Bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır, o fonun gelirleri belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergilerinden aktarılacak paylar, at yarışı, milli piyango gibi şans oyunlarından aktarılacak paylar ve idari cezalardan aktarılacak paylar ile bağışlardan oluşmalıdır. Barınakların, kısırlaştırılmanın yapılmasıyla ilgili harcamaları bu fondan karşılanabilir ve yeterli kaynak sağlanır.' Bunu tüm siyasi partiler böyle söyledi ve TBMM bunu bu şekliyle karara bağladı." dedi.

Tasarruf tedbirleri söz konusu olduğunda, "Biz parayı seçim ekonomisine harcadık, bu köpekleri uyutalım" demenin, kabul edilebilir olmadığını ifade eden Özel, o nedenle fonun kurulması, kısırlaştırma ve barınaklar için maddi imkan oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel, "Uyutma, hasta, tedavi edilemeyen ve saldırganlığı önlenemeyen hayvanlar üzerinde son tedbir olarak zaten bilim insanları tarafından ifade edilmektedir. Bizim yaklaşımımız, TBMM'nin kendi raporuna sahip çıkması ve bu fonun mutlaka kurulması yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sahipsiz hayvan sorununun iki yönü bulunduğunu anlatan Özgür Özel, "Okula giden çocuklar, sabah erken vakitte ibadete giden yaşlılar, aracı olmayan, toplu taşımaya erken vakitte ulaşmaya çalışan vatandaşlar açısından bir güvenlik sorunudur. Bu sorun görülmezse ve meseleye bu sorun görülmeden bakılırsa çözüm olmaz. Diğer yandan bu hayvanların yaşam hakkı vardır, hayvan hakkı ve hayvanseverlerin hassasiyeti vardır. O yüzden kurulacak böyle bir fona çok ciddi bağışların, katkıların yapılabileceği, bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı da aşikardır. Ama tasarruf tedbirleri konusunda 100 binlerce candan tasarruf edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Dört başı mamur bir özeleştiri olmuş"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin seçim dönemlerinde belediyelere personel alınması ve sonrasında maaşların ödenememesine ilişkin açıklamaları sorulan Özel, şunları kaydetti:

"Dört başı mamur bir özeleştiri olmuş. CHP bu kadar belediyeyi kimden aldı? Tamamına yakını AK Parti'den, bir kısmının da MHP'den aldı. 'Seçim zamanında dünya kadar eleman alıyorlar' dediği, kendi seçimi kaybetmiş belediye başkanlarına ilişkin bir eleştiridir. CHP tarafından aday gösterilmeyip başka partiden aday gösterilen ya da bağımsız aday olan birkaç arkadaşımız da yaptı. Bu yığma 600 kişiye maaş ödemeye kalktığınızda Özhaseki'nin de dediği gibi 'belediyenin bütçesi müsait değil' deniyor. Bu kişilerin tamamına yakınını AK Parti'li belediye başkanları aldı. Şimdi devlet bu yükü niye çeksin, CHP'li belediye bu yükü çekerken niye hizmet edemesin? Bunu Sayın Özhaseki'ye soruyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelttiği sorular ve normalleşme sürecine ilişkin soruya karşılık Özel, şunları söyledi:

"Ankara'nın ortasında iki kız babası, Ülkü Ocakları önceki genel başkanlarından birisi bir siyasi cinayete kurban gidecek, onu uyuşturucu torbacıları öldürecek, kamu görevlileri kaçmalarına yardım edecek ve o kan yerde kalacak. Neden? Bir partideki birilerinin yaptığı temaslar ortaya çıkmasın, parti, ittifakımız zarar görmesin. O cenaze, o kan orada durdukça Türkiye'de siyaset normalleşemez. İlk önce MHP'nin 'ucu kime gidiyorsa gitsin' diyerek bu yükten kurtulması, sonra Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye siyasetinin bu yükten kurtulması lazım. Normalleşme diyorsanız, normal siyasi partiler bir cinayet işlendiğinde ona karşı bir sis indirmeye çalışmazlar. Biz inen sisin farkındayız ve o sis kalkmadan Türkiye normalleşemez."

"İnsan hayatına tehdit oluşturmaya başladı"

Mustafa Destici de sahipsiz hayvanlara ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:

"Şu anda insan hayatına ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. BBP olarak bize teslim edilen belediyelerde 1 ay içerisinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı saldırgan, hasta sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Belediyelerimiz bu çalışmaları tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor, tedavi görmesi gerekenler tedavi görecek, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Devletimizin, hükumetin bu konuda bir yasa hazırlığı içerisinde olduğunu duymaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum."

Özhaseki'nin seçim dönemlerinde belediyelere personel alımı ve maaşların ödenmediğine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Destici, Sadece AK Parti'nin değil, CHP ya da diğer partilerin belediye başkanlarının da tekrar seçimi kazanmak için personel aldığını söyledi. Destici, bu konunun da ortak bir sorun olduğunu ve ortak çözülmesi gerektiğini kaydetti.