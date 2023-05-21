Cevdet Yılmaz: Millet İttifakı'nın milliyetçi söylemleri güven veren bir tavır değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti eski Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, " Millet İttifakı'na ve adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman maalesef çok olumsuz tablolar görüyoruz. Seçim öncesi hiçbir şekilde dile getirmedikleri milliyetçi birtakım söylemleri şimdi çok keskin bir şekilde dile getirme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu da halka güven veren bir tavır değildir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti eski Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, kentte bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye'nin uzun demokrasi geçmişine sahip bir ülke olduğunu ifade ederek, "Seçim tecrübesi konusunda diğer ülkeler arasında önde gelmektedir. Hukuki çerçevesi belli olan bütün partilerin de bu seçim sürecine sahip çıktığı bir ülkedir. Dolayısıyla seçimler ufak tefek bazı olaylar dışında huzurlu bir ortamda gerçekleşmiştir. Seçimlerde katılım oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. İlk turda Meclis'imiz şekillendi ve Cumhur İttifakı çok net bir çoğunluk elde etmiş oldu. Bu açıdan yine mutluyuz" diye konuştu.

'BU ANİ DÖNÜŞLER HALKIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR'

Geçmiş seçimlere göre oylarından bir miktar azalma olduğunu söyleyen Yılmaz, "Biz AK Parti olarak hiçbir zaman faturayı millete çıkaran bir parti olmadık. Bir eksik varsa hep kendimize dönüp baktık. Bundan sonra da öyle yapacağız. Bütün seçmenleri tebrik ediyoruz ve şuna inanıyoruz; bu seçimin kazananı demokrasi olacaktır. Milletimiz olacaktır, Türkiye'nin istikrarı olacaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah 2'nci turda bu seçimleri kazandığında Türkiye'de istikrar devam edecektir. Millet İttifakı'na ve adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman maalesef çok olumsuz tablolar görüyoruz. Birincisi karşı tarafa diyelim baktığınızda seçmeni suçlayan, depremzede seçmene dahi fatura çıkaran, çok ağır hakaretler eden bir üslup görüyoruz. Bu üslup ülkemizin demokrasisine siyasetine yakışmıyor. Onları aklıselime davet ediyoruz. Bu tavırlarından dolayı özür dilemelerini ve bu tavırlardan vazgeçmelerini bekliyoruz. Yine seçim sonrası muhalefetin 'U' dönüşleri yaptığını görüyoruz. Seçim öncesi hiçbir şekilde dile getirmedikleri milliyetçi birtakım söylemleri şimdi çok keskin bir şekilde dile getirme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu da halka güven veren bir tavır değildir. Bu ani dönüşler halkın aklıyla alay etmek demektir. Halkımız son derece akıllıdır. Halkımız kimin ne yaptığını, nerede durduğunu, kimlerle birlikte durduğunu çok iyi görmektedir" ifadelerini kullandı. (DHA)

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