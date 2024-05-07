Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları arasında iş birliği protokolü

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma KurumuBinası'nda düzenlendi. İmza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Törende konuşan Işıkhan, "İş arayan ile işveren arasındaki en sağlam köprü olma vazifesi üstlenen İŞKUR'un, vatandaşlarımıza sunduğu birçok hizmete çevrim içi olarak erişebiliyoruz. Bu anlamda bugün imzalayacağımız protokolün, İŞKUR'un dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR'un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Kacır, "Teknolojik ürünler ve hizmetler dijital çağ olarak da ifade edilen 21. yüzyılda artan bir ivme ile hayatımızı dönüştürmeye ve değiştirmeye devam ediyor. Yapay zeka nesnelerin interneti ve robotik gibi yenici teknolojiler günlük yaşam pratiklerimize alışkanlıklarımıza karar alma mekanizmalarımıza istikamet veriyor" dedi.

"Bürokrasiyi en aza indiriyoruz"

Kurumlar arası bilgi paylaşımını güçlendirerek kamuda hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimi yükselttiklerini ifade eden Kacır "Tüm dünyada hükümetler ve kamu otoritelerinin kamu hizmetlerini ve programlarını daha verimli ve şeffaf sunabilmesi için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bizler de gerçekleştirdiğimiz dijitalleştirme projeleri ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde bürokrasiyi en aza indiriyoruz. Kurumlar arası bilgi paylaşımını güçlendirerek kamuda hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kalite ve hızı odak hale getiriyoruz. Aynı zamanda kamu olarak sahip olduğumuz verileri bir kaynak olarak görüp onu stratejik bir biçimde değerlendirerek çalışmalarımıza veriye dayalı olarak yön veriyoruz" dedi.

Yapılan program ve projelerin etkinliğini ölçtüklerini belirten Kacır, vatandaşların devlette olan tüm işlemlerini dijital bir ortamda saniyeler içinde evlerinden veya cep telefonlarından yapabilmelerini sağlayan E- Devlet'in kuşkusuz bu çalışmaların vitrinin de yer alan uygulamalardan en önemlisi olduğunu dile getirdi. Bakanların konuşmasının ardından Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.