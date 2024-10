BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme"yle ilgili, "Elbette ki savunma sanayisi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz." ifadelerini kullandı.

Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada düzenlediği basın toplantısında, son yerel seçimlerde Sakarya'da Erenler ve Hendek belediyelerini kazandıklarını belirterek, belediye başkanlarının 6 aylık dönemde olağanüstü çabayla güzel işler başardığını söyledi.

Destici, vatandaşın ekonomik problemleri olduğunu, bunların aşılması için parti olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, dar gelirlilere yönelik asgari ücret ve emekli aylıklarının belirlenmesiyle ilgili çözüm önerilerini anlattı.

Üreten kesimlerin desteklenmesi ve faizlerin süratle düşmesi gerektiğine işaret eden Destici, hayat pahalılığıyla mücadelenin de hız kesmemesi gerektiğini bildirdi.

-"Daha kapsamlı bir açıklamayla vatandaşlarımızın aydınlatılması gerekiyor"

Destici, vatandaşların ve özellikle çocukların sağlıklı ürünler tüketmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Son günlerde konuşulan mevzular var, gıda denetimlerinde. Ben burada şimdi firma ismi de vermek istemiyorum. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Çünkü aslında bir firma gündemde konuşuluyor ama yüzlerce firma var. Yani konuşulmayan, gündeme getirilmeyen yüzlerce firma var. Dolayısıyla da bu denetimlerin son dönemlerde sık yapıldığını da biliyoruz. Bu konuda da Tarım Bakanlığımız elindeki bütün imkanları, bütün personeli kullanarak bu denetimlerini yapıyor ve yerine getiriyor. Daha kapsamlı bir açıklamayla vatandaşlarımızın aydınlatılması gerekiyor."

Gündemdeki konulara ilişkin sadece o konunun uzmanlarının konuşması gerektiğini aktaran Destici, "Siyasetçilerimiz belki de bu hususlarda en temkinli olanlar ya da tedbirli olanlar. Biz de o durumdayız. Mesela şu anda işin aslının ne olduğunu bilemiyoruz. Neticede bu firmalarımızın önemli bir kısmı yerli firmalarımız, milli firmalarımız. Dolayısıyla da bu işin arkasında başka bir şey mi vardır? Bir rekabet mi vardır? Bütün bunları göremiyoruz. Bütün bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla her şeyin tüm çıplaklığıyla ortaya konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, bu alanda hile yapanların misli bir cezayla karşılaşması gerektiğini savunarak, "Sadece para cezası bunu kurtarmaz. Yani işletmelerin kapatılmasından tutun da hapis cezasına bunun gitmesi gerekir. Çünkü burada insan sağlığı önemlidir." dedi.

Gençleri kimliğinden, kültüründen ve inancından kopartan sosyal medya platformlarıyla mücadelenin daha etkin ve sıkı şekilde yapılması gerektiğini bildiren Destici, bir milletin varlığının teminatının aile olduğunu vurguladı.

Düşük doğum oranları ve nüfusun yaşlanmasına ilişkin endişelerden bahseden Destici, bu durumun sadece bireysel bir sorun olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ve Türk milletinin varlığıyla ilgili ciddi bir kaygı olduğunu, devletin bu alanda aldığı tedbirlerde daha kararlı olması gerektiğini kaydetti.

-"Savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir"

Destici, AK Parti tarafından Meclise sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme"ye değinerek, şunları söyledi:

"Burada da özellikle bu kredi kartları gündemde. 100 binin üzerinde limit oranından 750 lira. Birtakım harçlardan, mülk edinmelerden, alım satımlarda, araç alım satımlarında vergi konulacağı ve 80 milyar liralık bir kaynak oluşturulacağı ifade ediliyor. Bir kere şunu ifade edeyim baştan. Elbette ki; savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz Büyük Birlik Partisi olarak. Açık ve net söylüyorum. Birileri buna da bahane üretebilir. Ama burada tabii vatandaşlarımızın ben art niyetli olanları bir tarafa ayırıyorum. Çünkü direkt savunma sanayimize karşı olan bir kesim var. Çıkıyor koskoca büyükşehir belediye başkanları bile yaptı bunu. Bizim ne gerek var İHA'lara SİHA'lara diyor, savaş uçaklarına. Şimdi işte İHA'n, SİHA'n, savaş uçağın, füzen olmadığı zaman Lübnan gibi olursun. Komşu ülken gelir senin hava sahanı, kendi hava sahası gibi kullanır, istediği yeri vurur, istediğini öldürür ve bunu da her istediği dakika yapar."

-"Aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir"

Türkiye'nin gıda, sağlık, ilaç, aşı ve savunma sanayisinde güçlü olması gerektiğini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü güçlü olmadığınız zaman haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Gazze haklıydı. Ama yerle bir oldu, güçlü olmadığı için. Lübnan haklı. Yani İsrail'in ne hakkı var Beyrut'u bombalamaya? Sadece güçlü. Hepsi bu kadar. Onun için güçlü olmak zorundayız ve bu yatırımları yapmak zorundayız. Biraz önce söyledim. Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Yani vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz. Bunda en çok dillendiren bu konuda da teklifler sunan bir siyasi partiyiz. Onun için burada bu bir haklı serzeniştir, haklı şikayettir. 100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Yani bizim önerimiz bu."

Gündemdeki diğer konulara ilişkin de görüşlerini paylaşan Destici, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve BBP İl Başkanı Turan Yıldırım da hazır bulunduğu basın toplantısının ardından şehit Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın ailesini ziyaret etti.