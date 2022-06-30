Başkan Yavaş ulaşım esnafı ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım esnafına ziyarette bulundu.

Minibüsçüler Esnaf Odası ile Özel Halk Otobüsçüler Odası'nı ziyaret eden Başkan Yavaş, ulaşım esnafıyla akaryakıt zamlarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve oda yönetimiyle görüştükten sonra Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve oda yönetimiyle bir araya gelen Yavaş, esnafı birinci ağızdan dinledi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ziyaretinde ulaşım esnafına destek olmayı istediklerini belirten Yavaş, "Hem yeni seçilen yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti hem de önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları nedeniyle zorluk çeken esnafa nasıl yardımcı olabiliriz veya olabilir miyiz bunları konuştuk ve de bayramlaşmış olduk" dedi.

Oda Başkanı Yılmazer, "Mansur başkanımıza ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz, onur ve gurur duyduk. Her zaman minibüsçü camiasının yanında olan, desteğini esirgemeyen, kötü gün dostu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yavaş'ın bir sonraki durağı Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası oldu. Oda Başkanı Ercan Soydaş ve yönetimiyle görüşüp sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş, "Ulaşım sektörünün problemleri malum. Akaryakıt fiyatlarına karşı bir tedbir alabilir miyiz, bulabilir miyiz diye kendileriyle görüşmeye geldim. İnşallah esnafla görüşmemiz devam edecek. Derdimiz vatandaşı ucuz taşıyalım, esnaf ayakta kalsın" dedi.

Başkan Yavaş'a ulaşım esnafına yönelik destekleri için teşekkür eden Oda Başkanı Ercan Soydaş, "Başkanımızın pandeminin başından beri verdiği desteklerle esnafımızı ayakta tutabildik. Dolayısıyla da akaryakıt konusunda bizi düşündüğü, esnafımızı düşündüğü için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika