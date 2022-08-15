Haber : Bakanı Soylu'nun avukatından açıklama: Müvekkilimin ticari faaliyeti yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanı Soylu'nun avukatından açıklama: Müvekkilimin ticari faaliyeti yok

Bakanı Soylu'nun avukatından açıklama: Müvekkilimin ticari faaliyeti yok

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını açıkladı.

Avukat Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili algı oluşturmaya yönelik ve kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını kaydetti. Bu nedenle açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Uğur Kızılca Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title