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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailelerini ziyaret etti ve incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Müslim Özdemir'in ailelerini ziyaret etti. Daha sonra deprem konutlarının inşaatını inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş Valiliği'nde temaslarını tamamlayan Bakan Yerlikaya, şehirden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Müslim Özdemir'in acılı ailelerini ziyaret ederek, kentte bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, şehitlerin baba ocaklarına ziyaretlerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Yerlikaya, örnek daireleri de gezdi.

Yerlikaya, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Bakan Yerlikaya, temaslarının ardından şehirden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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