Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye, dünya müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Türkiye, artık sahada ve masada gösterdiği etkinlikle dünya müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesidir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıldönümü, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KHO Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. "En büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Geleneksel yoklama bu yıl da gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, "Geleneksel Yoklama" ile devam etti. Numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri, teker teker ayağa kalkarak yoklamaya katıldı. Sıra Atatürk'ün Kara Harp Okulu'nda kullandığı '1283' numarasına geldiğinde ise tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak "içimizde" diye bağırdı.

Geleneksek olarak gerçekleştirilen yoklamanın ardından, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen "Harbiye'den Günümüze" isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro gösteriminin ardından Harbiyeli öğrenciler, Harbiye Marşı ve 100. Yıl Marşı'nı okudu.

"Mustafa Kemal'in bu kutsal ocakta edindiği askeri bilgi ona hayatı boyunca yol göstermiştir"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "18 yaşında bir genç olarak vatan ve millet aşkıyla Harbiye üniformasını giymeyi tercih eden Mustafa Kemal'in bu kutsal ocakta edindiği askeri bilgi ve becerilerin yanı sıra kazanmış olduğu değerler ve zenginleşen fikir dünyası, ona hayatı boyunca yol göstermiştir. İşte bu değerlerle Atatürk'e dönüşen Mustafa Kemal; büyük bir komutan ve devlet adamı olarak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde asil milletimize liderlik etmiş; onun dahiyane politika ve stratejileri ile Milli Mücadele'de zafere ulaşılmıştır. Bu zaferin sonunda da ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimiz kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık, pek çok alanda ulaştığı güçlü seviye ile uluslararası arenada gıpta ile takip edilmektedir"

Bir asır önce savaştan yeni çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşma ülküsüyle her alanda önemli gelişmeler kat ederek, dünyada etkin ve saygın bir konuma geldiğine vurgu yapan Bakan Güler, "Türkiye artık, pek çok alanda ulaştığı güçlü seviye ile uluslararası arenada gıpta ile takip edilmektedir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve uygulamaları, en önemli yol göstericimiz olacaktır. Elbette geçtiğimiz bir asırlık süreç, ülkemiz için kolay olmamıştır. Cumhuriyetimiz pek çok badireyi atlatarak bugünlere gelmiştir. Ülkemiz hala da birçok tehdit ve tehlike ile karşı karşıyadır. Bu nedenle stratejik önemi yüksek fakat bir o kadar da zorlu olan coğrafyamızda güçlü bir devlet yapısına ve güçlü bir orduya sahip olmamız zorunluluktur. Türkiye; özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla güçlü bir devlet konumuna ulaşırken, kahraman ordumuz da tarihinin en etkin ve güçlü seviyesine yükselmiştir" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda siber ve uzay alanlarında da kritik projeleri başlattık"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye; Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından geniş kapsamlı tatbikatların icrasına kadar pek çok görevi başarıyla yerine getirmektedir. Diğer yandan her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle de, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkartmaktayız. Bu kapsamda Fırtına Obüsleri, İHA-SİHA ve TİHA'larımız, Taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN da, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Artık ülkemiz, kendine ait 5'inci nesil savaş uçağını tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olarak savunma sanayinde sınıf atlarken, daha büyük hedeflere yürümemizin yolu da açılmış oldu. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da kritik projeleri başlattık."

"Uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk astronotunun sizler gibi bir Harbiyeli olması da ayrı bir gurur vesilesidir"

Uzay misyonu çerçevesinde, ilk kez bir Türk vatandaşının uzaya çıktığını hatırlatan Bakan Güler, "Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı ve görevini başarıyla tamamladı. Bu yolculuk, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bu uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk astronotunun sizler gibi bir Harbiyeli olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Sizlerin de bu gelişmelerden ilham alarak gelecekte ülkemiz adına önemli başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye, artık sahada ve masada gösterdiği etkinlikle dünya müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesidir"

Türkiye'nin güvenlik alanında yaptığı atılımlarla, uluslararası barış ve istikrara sağladığı katkılarla bölgesinde ve dünyada başat aktör haline geldiğine dikkati çeken Bakan Güler, "Türkiye, artık sahada ve masada gösterdiği etkinlikle dünya güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesidir. Pek çok coğrafyada ülkemizin ve kahraman ordumuzun üstlendiği kritik görevler, gücümüze güç katarken; bu misyonumuzun sürekli olabilmesi de bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla yeni yetişen siz değerli subay adaylarımızın da ülkemizin ulaşmış olduğu bu üstün seviyeyi anlamasını, gelişmelere en iyi şekilde vakıf olmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, tüm faaliyetlerinizi böylesine etkin, caydırıcı ve saygın bir orduda görev alacağınız bilinciyle sürdürmelisiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA