Bakan Fidan'dan Anıtkabir ve şehitlik ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı açılışı öncesi Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Bakanlık yetkilileri ile beraber, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Fidan, şehitlikte bulunan anıta çelenk ve kabirlere karanfil bıraktı. Bakan Fidan, 'Elçiye zeval olmaz' diyen bir milletin fertleri olduklarını belirterek, "Bu erdeme sahip olmayan, milletimizin karşısına mertçe çıkmayan, teröristler ve onları maşa olarak kullanan güçler; diplomatlarımızı, devlet görevlilerimizi ve hatta aile fertlerini alçakça şehit etmişlerdir. Ancak bu milletin teröre asla boyun eğmeyeceğini, herhangi bir tereddüt veya sarsılma göstermeden bayrak nöbetine koşacağını anlayamadılar. Bu vatanın evlatları, dışişleri şehitlerimiz gibi devlet ve millet uğruna gözünü kırpmadan en büyük fedakarlığı yapmıştır, yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Şehitlik mertebesine ulaştıkları yerlerde yaptığımız anıtlar ve düzenlediğimiz anma etkinlikleriyle hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası bilinci artıracak şekilde çalışacağız. Öte yandan faillerin adalet, tarih ve insanlık vicdanı önünde yargılanmalarını sağlamak da şehitlerimizi hatırlamak kadar büyük bir sorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Büyük Atatürk, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle, büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz, bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız, 260 dış temsilciliği ile şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıldönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansta, kökleri 5 asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizin, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında, ülkemizin; barışı, istikrarı ve refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları, bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz."