İSTANBUL (İHA) - Bakan Adil Karaismailoğlu: "2022 Mart itibarıyla, Türkiye'nin toplam ihracatı 23 milyar dolara yükseldi"

"Kanal İstanbul Projesi bölgemizin, dünya deniz ticaret sisteminin, Karadeniz ve Akdeniz havzasının prestij projesidir"

Bakan Adil Karaismailoğlu Beylerbeyi'nde Kıyı Emniyeti Personelleri ile iftar yaptı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Beylerbeyi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nda iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "2022 Mart itibarıyla, Türkiye'nin toplam ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; %20 artışla 23 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Beylerbeyi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelleri ile birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu personellere hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz"

Türkiye'nin denizci bir ülke olduğunu belirten Adil Karaismailoğlu, "Türkiye, üç büyük kıtanın ve iki önemli deniz havzasının ortasında, üç tarafı denizle kaplı, denizci bir ülke. Potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin hedefleri ışığında belirlediğimiz adımlarla, Mavi Vatan'ımız olan denizlerimizdeki hakimiyetimizi giderek artırırken, siyasi, ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz" dedi.

"Dünyada 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin %90'ı deniz yolu ile taşınıyor"

Dünya üzerinde yapılan ticarette deniz yolunun önemini belirten Bakan Adil Karaismail oğlu, "Dünyada 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin %90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Dünya ticaret hacminin, 2030'da 25 milyar tona, 2050'de de 95 milyar tona çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin de bu ticarette hak ettiği payı alması için denizyollarını, diğer ulaşım modlarıyla birlikte bütünleşik ve entegre şekilde, çevreci ve akıllı ulaşım sistemleri ışığında değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir başarı, tesadüf değil"

Bakan Adil Karaismailoğlu, "2022 Mart itibarıyla, Türkiye'nin toplam ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; %20 artışla 23 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacmimiz de geçen yıla göre yüzde 26 artarak, 53,6 milyar dolara yükseldi. Hiçbir başarı, tesadüf değil" dedi.

"Kanal İstanbul bir vizyon projesidir"

Kanal İstanbul Projesinin öneminden bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul Projesi, sadece bizim değil, bölgemizin, dünya deniz ticaret sisteminin, Karadeniz ve Akdeniz havzasının prestij projesidir. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir" dedi.