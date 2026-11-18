Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bugün de her zamanki gibi güçlü olduğunu ve gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise, "Ukrayna ve Avrupa'nın dahil olmadığı Ukrayna konulu müzakereler sonuç vermeyecektir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Wadephul, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki bakanın ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya ve Azerbaycan arasında oldukça önemli anlaşmalar ve hukuki altyapı olduğunu belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Bugüne kadar 80 farklı belge, anlaşma ve mutabakat imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 10 belgeye ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. Bugünkü görüşmeler kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değindik. Bu çerçevede 2025 yılında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 1,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini belirtebilirim. 2026 yılının ilk 9 ayında ise bu rakam yaklaşık 1 milyar ABD doları olmuştur. Azerbaycan'da 280 Alman şirketi kayıtlıdır ve bunlardan 210'u aktif olarak faaliyet göstermektedir. Almanya'dan Azerbaycan'a bugüne kadar yapılan yatırımların hacmi yaklaşık 950 milyon dolara ulaşmıştır. Azerbaycan'dan Almanya'ya ise 670 milyon doların üzerinde yatırım yapılmıştır. Burada önemli bir husus, Almanya ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırımların büyük bölümünün petrol dışı sektöre yönlendirilmiş olmasıdır. Aynı zamanda Azerbaycan Devlet Petrol Fonu tarafından Alman şirketlerinin menkul kıymetlerine ve çeşitli ortak fonlara yapılan toplam yatırım 1,8 milyar ABD doları seviyesindedir. Bu da oldukça önemli bir rakamdır. 2025 yılında ekonomik gündemi ileriye taşımak amacıyla iki ülke arasında mevcut olan üst düzey ortak çalışma grubunun toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti çerçevesinde Almanya-Azerbaycan İş Konseyi'nin kurulmasına ilişkin belge de imzalanmıştır. Bugün bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Yakın zamanda söz konusu İş Konseyi'nin toplantısının gerçekleştirilmesini ele aldık. Geleneksel olarak Azerbaycan ile Almanya arasında ham petrol ve enerji alanında anlaşmalar bulunmakta ve petrol sevkiyatı gerçekleştirilmektedir. Bu alandaki yeni gelişme ise 2026 yılından itibaren Azerbaycan'dan Almanya'ya doğal gaz sevkiyatına başlanmış olmasıdır. Böylece ülkemizden boru hatları aracılığıyla 16 ülkeye gaz ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 10'u Avrupa Birliği üyesidir. Bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Avrupa İçin Enerji Güvenliği (SEFE) şirketi arasında iş birliğine ilişkin anlaşma sağlanmıştır" dedi.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geleceği ile ilgili soru üzerine Bayramov, "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gerçek anlamda iki dost ve kardeş halk arasındaki ilişkiler olduğunu teyit edebilirim. Bu, devletler arasında eşi benzeri olmayan en üst düzey yakınlık ilişkilerinden biridir. Bildiğiniz gibi Azerbaycan ile Türkiye arasında resmi olarak Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik ilişkileri de bulunmaktadır. Aynı zamanda evet, her ülkede çeşitli süreçler yaşanıyor ve her toplumun kendine özgü bir gelişim çizgisi bulunuyor. Hatta bu kadar yakın kardeşlik ilişkileri bile bir toplumda, diğer ülkede yaşanan süreçlere ilişkin farklı görüşlerin dile getirilmesini engellemiyor. Azerbaycan'ın bu konudaki yaklaşımı ve tutumu oldukça açık ve nettir. Azerbaycan'ın kendine özgü bir kalkınma modeli vardır ve ülkemiz bu modele uygun şekilde ilerlemektedir. Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bugün de her zamanki gibi güçlü olduğunu ve gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bunun en açık cevabını yakın zamanda, 8 Kasım'da gördük. Çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü etkinliklerine katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte hem iki ülkeye hem de dünyaya önemli bir mesaj vermiştir" ifadelerini kullandı.

"Demir yolu projesinde Ermenistan sınırına ulaşılması yönündeki çalışmalar hızla ilerlemekte"

Son bir yıl içerisinde ABD ile Ermenistan arasında TRIPP projesinin hayata geçirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları konusunda müzakereler yürütüldüğünü hatırlatan Bayramov, "Bu proje, Ermenistan üzerinden geçecek 4 kilometrelik bir ulaşım koridorunu kapsıyor. Dolayısıyla bu müzakereler ABD ile Ermenistan arasında gerçekleştiriliyordu. Ancak aynı zamanda bu koridorun giriş ve çıkış noktalarının Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunması nedeniyle projenin hayata geçirilmesi yaklaştıkça doğal olarak bir konu gündeme geldi. O da şudur ki; teknik ayrıntıların mutlaka Azerbaycan tarafıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü Azerbaycan'ın ulaşım ve iletişim altyapısıyla bağlantı sağlanmadığı takdirde bu projenin hiçbir anlamı ve mantığı olmayacaktır. ABD'nin girişimiyle ortak bir teknik çalışma grubunun oluşturulması konusunda mutabakata varıldı ve 6 Kasım tarihinde bu çalışmalara başlandı. Teknik çalışma grubunun temel görevi, iki alanda teknik ayrıntıların uyumlaştırılmasını sağlamaktır. Bunlardan ilki ulaşım alanıdır. Ulaşımdan kastımız hem demiryolu hem de kara yollarıdır. Aynı zamanda elektrik hatlarına ilişkin teknik ayrıntıların uygunlaştırılması ve yapılacak çalışmalar kapsamında bağlantıların sağlanması da grubun görevleri arasındadır. Burada önemli bir husus var: Azerbaycan kendi topraklarında ulaşım alanındaki projeleri büyük ölçüde tamamlamak üzeredir. Karayolu projelerini tamamlamak üzeredir. Demir yolu projesinde ise Ermenistan sınırına ulaşılması yönündeki çalışmalar hızla ilerlemektedir ve bu sürecin gelecek yılın başında tamamlanması öngörülmektedir" dedi.

"Her türlü görüşmenin olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın üçlü formatta gerçekleştireceği ilk görüşmeye ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine, "Her türlü görüşmenin olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunu dış politikayla ilgilenen bir kişi olarak söylüyorum. Bu, şüphesiz dünyanın en büyük üç ülkesinin devlet başkanlarının görüşmesi için de geçerlidir. Bu nedenle, elbette böyle üçlü bir diyaloğun gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"Avrupa'nın çatışmanın çözümünde belirleyici bir rol oynaması gerektiği açıktır"

Ukrayna'nın geleceğine ilişkin diyaloğun mutlaka Avrupa'nın katılımıyla Kiev ve Moskova arasında yürütülmesi gerektiğine inandığını ifade eden Wadephul, "Avrupa'nın çatışmanın çözümünde belirleyici bir rol oynaması gerektiği açıktır. Ukrayna ve Avrupa'nın dahil olmadığı Ukrayna konulu müzakereler sonuç vermeyecektir. Ukrayna'nın geleceğine ilişkin müzakerelerin Avrupa'nın katılımıyla Rusya ve Ukrayna arasında yürütüleceğinden şüphe etmek için hiçbir nedenim yok. Aksi takdirde özellikle de mümkün olduğunca çabuk sona ermesini umduğum bu savaşın ardından yeni bir çatışmanın ortaya çıkmasını önleyecek kalıcı ve güvenilir bir çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı