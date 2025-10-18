Haberler

Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi

Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a
Haber Videosu

AK Parti'nin TBMM resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a, ekonomi yönetiminin başına getirilmesi için teklif yapıldığı öne sürüldü. İddialara göre Babacan'ın bu teklifi reddetmediği sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda muhalefet liderleriyle bir araya gelmişti. CHP'nin protesto ederek katılmadığı açılışta çekilen kareler siyaset gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Özellikle, CHP listelerinden TBMM'ye giren DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin Erdoğan'la yan yana görüntü vermesi eleştirilere neden olmuştu. Gazeteci Özlem Gürses, DEVA Partisi lideri Ali Babacan hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

"EKONOMİ YÖNETİMİNİN BAŞINA GETİRİLMEK İÇİN TEKLİF ALDI"

Sözcü TV'de sunduğu Para Politika ve Hayat programında konuşan Gürses, Ankara kulislerinde konuşulanları şöyle aktardı:

"Ali Babacan AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor. Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. 'Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten' demiş. Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben."

BABACAN FOTOĞRAF İÇİN "SADECE TOKALAŞTIK" DEMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin açılış törenindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir arada verdiği fotoğrafa ilişkin, "Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Milletvekillerimizle birlikte salona girdiğimizde kapıya en uzak noktadaydık. Bir süre sonra oturma düzeninde değişiklik yapıldı, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Tam o sırada Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara hitap etti. Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarına verdiğimiz destek için teşekkürlerini iletti. Demokrasi, milli birlik, kardeşlik gibi konuları ele alan bu komisyonda DEVA Partisi olarak en başından beri varız, katkı sunuyoruz. Ben de bu davetin aslında bu teşekkür için yapıldığını düşündüm. Toplantı çok uzun sürmedi. Belki on beş dakika kadar oturduk. Birkaç genel başkan kısa söz aldı, sonra program sona erdi. İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk. Bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. O günün havası daha çok selamlaşma ve teşekkür buluşması şeklindeydi."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi

Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu'dan zehir zemberek açıklama

Kanında uyuşturucu madde tespit edilince isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.