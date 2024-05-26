Ankara Garı Saldırısı Kurbanları İçin Anma Programı Düzenlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin öncülüğündeki bir grup, saldırının 103. ayında anma programı için gar önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, meydanda barbarca bir katliam yaşandığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.