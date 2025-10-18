Türkiye, Gazze İçin Diplomatik Öncelik Taşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Gazze'ye değinip, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve ilkeli liderliğinde, Türkiye; bölgesinde barışın, istikrarın ve vicdanın merkezi haline gelmiştir. Gazze'de yaşanan insani felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız, diplomatik girişimlerini aralıksız sürdürmüş, hem bölge ülkeleriyle hem de küresel aktörlerle yoğun temaslar kurarak ateşkesin sağlanması adına öncü bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında imzalanan dörtlü deklarasyon, sadece bir diplomatik metin değil, aynı zamanda mazlumların sesi, adaletin teminatı olmuştur. Bu mutabakat, yıllardır acının ve zulmün gölgesinde kalan Gazze halkı için yeniden umut ışığı yakmıştır" dedi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İzmir programı kapsamında bugün AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte bir dizi programlara katıldı. Program çerçevesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Balkan Göçmenleri Federasyonu ve AK Parti İzmir teşkilatının Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlarıyla bir araya gelen Uygur, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 'Bir Sofrada İlle de Roman' programa katıldı. Belgin Uygur'un himayelerinde düzenlenen programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bursa Milletvekili, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Emine Yavuz Göveç, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları 26'ncı Dönem İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Kasım Bostan, Esat Ertaç Erbesler ve İzmir'in farklı ilçelerinden gelen Roman vatandaşlar katıldı.

'HİÇBİR KİMLİĞİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK'

Programda konuşan Belgin Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var: 'Sizler bizim için kandan öte can kardeşlerimizsiniz'. Bu söz ne bir hitap cümlesidir, ne de bir nezaket ifadesi. Bu söz, bir ömrün, bir yolculuğun, bir gönül bağının özüdür. Çünkü Cumhurbaşkanımız sizlere siyasetin diliyle değil, hayatın içinden gelen bir muhabbetle seslenir. Aynı sokaklarda büyümüş, aynı sofraya oturmuş, aynı duyguları yaşamış bir kardeşliktir bu. Bu topraklar, binlerce yıl boyunca farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bu çeşitlilik, bizi biz yapan en güçlü miraslardan biridir. Biz bu topraklarda hiçbir kimliği ötekileştirmedik, hiçbir rengi dışlamadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, yıllardır milletimizin arasına örülmek istenen duvarları yıktık, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırdık, gönülleri birleştirdik. İşte bu anlayışla; bizim siyasi hareketimiz, dünü, bugünü ve yarını aynı inanç çizgisinde buluşturan bir dava hareketidir. Bu davanın özü; her kimliğe, her renge, her sese aynı vicdanla yaklaşmak, insanı merkeze alan bir siyasetle gönülleri buluşturmaktır. Bugün de burada, birliğimizi kuvvetlendirmek, muhabbetimizi tazelemek niyetiyle gerçekleştirdiğimiz tematik programlarımızın 7'ncisinde, İzmir'de 'Bir Sofrada İlle de Roman' buluşmamızla; mutluluğumuzu, kardeşliğimizi ve umudumuzu paylaşıyoruz" dedi.

'ONLARSIZ BİR TÜRKİYE EKSİK KALIR'

Açıklamasını sürdüren Uygur, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını bir sorumluluk olarak benimsedik. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyerek, kültür mozaiğimizi her daim güçlü tuttuk. Birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi, birlikte gülümsemeyi her fırsatta çoğalttık. Çünkü biliyoruz ki; bir toplum ancak yürekten birbirine kenetlenirse, gerçek huzuru ve bereketi bulabilir. Bizim siyasetimiz, insanı merkezine alan, ötekileştirmeyen; dinlemeyi, anlamayı ve birlikte üretmeyi şiar edinen bir siyasettir. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, her birinizin alın teri, duası ve varlığı bizim için büyük bir kıymettir. İnşallah bu kardeşliğimiz, bu yol arkadaşlığımız her daim devam edecek. Roman kardeşlerimizin sesi, sevinci, sanatı ve yaşam enerjisi bu toprakların asli rengidir. Onlarsız bir Türkiye eksik kalır, onlarsız bir İzmir eksik kalır. Son 23 yılda ülkemizde Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. Güzel İzmir'imizde de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Roman kardeşlerimiz başta olmak üzere hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, Türkiye'de ayrımcılığın her türünü ortadan kaldırdık. 85 milyonun her bir ferdine, hiçbir ayrım gözetmeksizin; kökenine, kimliğine, inancına ve kültürüne bakmadan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hizmet ettik. Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerimizde; onları eğitimden sağlığa, üretimden istihdama kadar her alanda destekleyecek mekanizmalar kurduk. Roman vatandaşlarımıza yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan Strateji Eylem Planı kapsamında; özellikle Roman kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütülmekte, bu doğrultuda SODAM merkezleri etkin biçimde hizmet vermektedir" diye konuştu.

ROMANLARA YÖNELİK YAPILANLARI ANLATTI

Roman vatandaşlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi de veren Uygur, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde, biri Bakanlık düzeyinde olmak üzere, il ve ilçelerimizde toplam 182 Roman saha koordinatörü görevlendirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Roman vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı illerde hayata geçirilen 5 bin 143 sosyal konut teslim edilmiştir; farklı illerimizde devam eden projelerimiz de bulunmaktadır. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla, Roman vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunacak destek programları ve iş birlikleri yürütüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız eliyle; KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finansman desteği sağlanmakta, İŞKUR'un girişimcilik, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarıyla Roman vatandaşlarımızın istihdam ve üretim süreçlerine aktif katılımı desteklenmektedir. Roman kadınlarımızın kuracakları üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriliyor. Roman gençlerimizin kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapılarını güçlendiriyoruz. Yine ilk kez, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ilan edilmiştir. Bu adım, Roman kardeşlerimizin varlığını, emeğini, sanatını ve enerjisini bu ülkenin asli unsuru olarak görmemizin bir ifadesidir" dedi.

'DÖRTLÜ DEKLARASYON, ADALETİN TEMİNATI OLMUŞTUR'

Gazze'ye de değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İzmir'in efeleri nasıl ki bir asır evvel bu vatanın istiklalini savunduysa, bizler de bugün aynı inanç ve yürekle insan onurunu, kardeşliği ve dayanışmayı savunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve ilkeli liderliğinde, Türkiye; bölgesinde barışın, istikrarın ve vicdanın merkezi haline gelmiştir. Gazze'de yaşanan insani felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız, diplomatik girişimlerini aralıksız sürdürmüş, hem bölge ülkeleriyle hem de küresel aktörlerle yoğun temaslar kurarak ateşkesin sağlanması adına öncü bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında imzalanan dörtlü deklarasyon, sadece bir diplomatik metin değil, aynı zamanda mazlumların sesi, adaletin teminatı olmuştur. Bu mutabakat, yıllardır acının ve zulmün gölgesinde kalan Gazze halkı için yeniden umut ışığı yakmıştır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade ettiği gibi; 'Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilene kadar, 'Dünya beşten büyüktür' demeye, 'Daha adil bir dünya mümkündür' demeye devam edeceğiz. İşte bu inançla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli diplomasi anlayışı doğrultusunda sürecin her aşamasında barışın, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 'Türkiye Yüzyılı Romanını hep birlikte yazacağız'. Gönülleriniz var, muhabbetimiz daim olsun, 'İlle de Roman' olsun" ifadelerini kullandı.

SAYGILI: 'EN BÜYÜK ROMAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Bu hikaye, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa Kotra'sında başlayan, samimiyetle, sevgiyle, yürekten kurulan bir gönül bağının hikayesidir. İşte o yüzden Roman kardeşlerimiz her yerde, her zaman aynı cümleyi söyler: 'En Büyük Roman, Recep Tayyip Erdoğan'. ve bu söz, bir slogan değil; yıllardır süren bir sadakatin, karşılıklı güvenin ve sevginin özetidir. İzmir, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en fazla Roman nüfusunu barındıran şehridir. Bu şehir Roman kültürünün kalbidir, can damarıdır" dedi.

Açıklamasını sürdüren Saygılı, "AK Parti, 24 yıldır Roman kardeşlerimizin gönlündeki en büyük partidir. İzmirli Roman kardeşlerimizin içinden çıkmış bir isim olan Cemal Bekle kardeşimiz, Ankara'da sizlerin sesi, sözü ve temsilcisi olmuştur. Bugün de MKYK üyesi olarak Cumhurbaşkanımızla omuz omuza yürümektedir. Bu tablo, sizlerin siyasetin merkezine taşındığınızın, sesinizin duyulduğunun en güzel göstergesidir. Bizim için siyaset, insan içindir. Bizim için görev, gönül içindir. Bizim için Türkiye, 85 milyonun birliği ve kardeşliğidir. Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Biz 81 vilayetimizi, 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Roman kardeşlerimizi asla dışarıda bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

DAĞ: BU HİKAYEYİ DAHA DA TAÇLANDIRACAĞIZ

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ da, "Bizi birleri gibi seçimden önce hatırlayıp sonra unutanlardan olmayacağız. İzmir'in göbeği Tepecik, Zeytinlik, Hilal'dir. Roman gerçeğini anlamadan, bilmeden İzmir'i okumak mümkün değildir. O nedenle inşallah bundan sonra da merkezi iktidar olarak hem Aile Bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 stratejisi, hem de yerel yönetimlerin yapacaklarını takip ederek sizlere elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Geçen dönem Cemal Bekle ağabeyimizle güzel bir dönem geçirdik, kıymetli işler gerçekleştirdik. Bunların daha da devamı lazımdır. 14 Mayıs seçimlerinde biraz daha efor ortaya koyabilseydik daha ileri götürecektik, ucundan kaçırdık. İnşallah her birimiz için, Roman kardeşlerimiz için bu hikaye burada bitmez diyoruz. Bu hikayeyi daha da taçlandıracağız" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,