AK Partili Çelik: Faruk Koca, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AK Parti Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "Hepimiz çok üzüldük. Bir futbolda şiddet hadisesi. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bizim bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu.

Ak Parti Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "Hepimiz çok üzüldük. Bir futbolda şiddet hadisesi. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bizim bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Bu çerçevede tüzüğümüzün 119'uncu maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine, ayrıca parti tüzüğünün ilgili maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı Cunmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında genel merkezde yapıldı. Toplantının ardından AK Partili Çelik açıklamada bulundu. Çelik, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda Dışışleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında, rahatsızlanmasına değindi. Çelik, bugün Mecliste üzücü bir hadise olduğunu kaydederek, "Saadet Partisi'nden milletvekili Hasan Bitmez bir rahatsızlık geçirdi. Tedavisi sürüyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur. Gerçekten üzücü bir olay oldu. Mecliste bu sebeple bugünkü çalışmalarına erken bir şekilde son verdi. Bugün ara vermiş oldu çalışmalarına" dedi.

'AK PARTİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SEÇİMLERE HAZIRLIKLI BİR PARTİDİR'

Çelik, bugün MKYK'da yapılan sunumlarda Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz'ün 2024 Bütçesi'ni sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Bu çerçevede 2024 bütçemizi MKYK'mız kabul etti. Onun arkasından Dış İlişkiler Başkanımız Zafer bey, dış politikalar ile ilgili bir sunum yaptı. Başta Gazze'deki hadiseler olmak üzere bütün bu hadiseleri değerlendiren bir sunum yapılmış oldu. MKYK'mız bunu değerlendirdi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri başkanımız Ömer İleri bey yapay zeka üzerine bir sunum yaptı. Yapay zekanın çeşitli yönlerden incelenmesi bakımından bu gündem MKYK'mızda ele alındı. Sayın cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın MKYK'mızın başlangıcında yaptığı bir konuşma oldu. İç ve dış siyasi olayları değerlendirdi. ve yerel yönetim seçimlerine dönük olarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlarını verdiler. Tabi Seçim İşleri Başkanlığımız, Ali İhsan Yavuz bey başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti her zaman olduğu gibi her bakımından seçimlere hazırlıklı bir partidir. Kurduğumuz sistemler, vatandaşlarımızın oyuna sahip çıkma konusundaki hassasiyetimiz ve bu hassasiyetimizi hayata geçiren sistemlerimiz son derece yetkindir. Ali İhsan Yavuz Bey başkanlığındaki tekrar AK Parti'nin seçimlere en güçlü şekilde hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar"

'FUTBOLDAKİ ŞİDDET OLAYINA HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK'

Çelik, konuşmasında futbolda yaşanan şiddet olayına değinerek, "Dün üzücü bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Bir futbolda şiddet hadisesi. Halen bu gündem devam ediyor. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bizim bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız dün akşam sosyal medya hesabından şiddete karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladı. Aynı zamanda da bugün bu saldırıya uğrayan hakem kardeşimizle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu fiili saldırıyla ilgili olarak bu olgular ve tespitler çerçevesinde bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Bu çerçevede bu şiddet olayı sebebiyle parti tüzüğünün 117'ye 1'inci maddesinde 'partinin tüzük ve programına, demokrasi, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve normların aykırı faaliyetlerine katılmak, destek olmak ve yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak' şeklindeki tanımlanan disiplin suçuna girdiği karar verilmiştir. Bu çerçevede tüzüğümüzün 119'uncu maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine, ayrıca parti tüzüğünün ilgili maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

'BU ŞİDDET OLAYI ANKARAGÜCÜ'NE MAL EDİLEMEZ'

Çelik, futboldaki şiddet olayından son derece üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmeyeceğimiz gibi kuşkusuz bunu sporda hiçbir şekilde mazur göremeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Tabiiki Ankaragücü köklü bir kulüp. Bu şiddet olayı Ankaragücü'ne mal edilemez. Sporda herkesin ortak bir tutum ve kararlılık içerisinde, bütün kulüplerimizin şiddeti reddetmesi ve bu şiddet olaylarına karşı topyekün bir tutum alması gerekir. Bu çerçevede Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bizim partimizden bu şekilde ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki kararlaştırılmıştır, MKYK'mız tarafından. Bu çerçevede bütün hakem camiasına, bütün hakemlere de, buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.