AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir anayasa için çalışacak

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe anayasası ile yönetilmenin yakışmadığını belirtip, çağın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyetin 100'üncü yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceklerini söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunusemre ilçesindeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında Yenişehirlioğlu, yeni bir anayasa hazırlığı içinde olduklarını belirterek, '28'inci dönemde yeni, tamamen sivil bir anayasayı ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak milletimize kazandırmanın gayesi içinde olacağız. Her ne kadar 1987 yılından itibaren 23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin nihayetinde bir darbe anayasasıdır. Yapılan önemli değişiklikler olmuştur ancak her yapılan değişiklikte yazım ve anlam bütünlüğü bozulmuş ve yamalı bohçaya dönmüştür. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe anayasası ile yönetilmek yakışmamaktadır" dedi. Bu nedenle yeni dönemde darbecilerin mahsulü olan 1982 Anayasası'nın yerine; çağın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceklerini belirten Yenişehirlioğlu, "AK Parti olarak ilk günden beri kendisiyle yarışan bir parti olarak yeni dönemde yepyeni bir heyecanla yola devam ederek başarılarımıza başarılar ekleyeceğimiz çalışmaları hayata geçireceğiz. Bunun gayreti ile var gücümüzle çalışacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Gerek Türkiye genelinde gerekse Manisa'mızda tam bir motivasyonla seçim sürecine hazırlanıyoruz" diye konuştu. (DHA)