Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, İzmir'deki Nikah Memuruna Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İzmir Karşıyaka'da bir nikah memurunun, nikah öncesi yapılmak istenen duaya izin vermemesine tepki göstererek, 'Bu şekilde milletimizin örfüne, adetine, inancına aykırı bir şekilde davranış sergileyen memur ve görevlilere karşı soruşturma açılarak gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz.' dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İzmir Karşıyaka'da bir nikah memurunun, nikah öncesi yapılmak istenen duaya izin vermemesine tepki göstererek, "Bu şekilde milletimizin örfüne, adetine, inancına aykırı bir şekilde davranış sergileyen memur ve görevlilere karşı soruşturma açılarak gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir'deki nikahta yaşanan olayın CHP'li belediye başkanlarının belediyeye gelir gelmez Arapça levhaları yasaklamasıyla aynı olduğunu söyledi.

"Nedense CHP'li arkadaşların duaya, dine, insanlarımızın inancına, örfüne, adetine karşı bir alerjisi var." diyen Yıldırım, "Bu enerjileri nereden kaynaklanıyor? Biz bunu anlamada güçlük çekiyoruz. Oysa seçime giderken 'biz dindarlara, farklı görüşlere saygılıyız' dediler. Ama nikah merasimindeki duaya veya bir esnafın Arapça tabelasına bile tahammül edemediler." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'de bir dönem resmi ve dini nikah tartışmasının olduğunu ancak toplumun bu ayrımı ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Toplumun dini nikahla ilgili bir sorununun olmadığına işaret eden Yıldırım, "Böyle bir ayrışma yapılamaz. Bunu zaten toplumumuz çözmüş, sen neden gelip bir dua üzerinden nikah olayını tartışılır hale getiriyorsun?" diye konuştu.

Yıldırım, nikahla ilgili düzenlemenin yasalarda açıkça yazıldığını, belediye başkaları ile il ve ilçe müftülüklerinin de nikah kıyma yetkisine sahip olduğunu belirterek, "Bu şekilde milletimizin örfüne, adetine, inancına aykırı bir şekilde davranış sergileyen memur ve görevlilere karşı soruşturma açılarak gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz. Biz bunun takipçisi olacağız." dedi.

Atamalar konusunda AK Parti iktidarlarını eleştiren CHP'nin kazandıkları belediyelerde eş, dost ve akraba atamaları yapmaya başladığını, Bursa Büyükşehir Belediyesinin adeta aile şirketine dönüştürüldüğünü öne süren Yıldırım, "CHP'li arkadaşlarımızın söyledikleri ile yaptıkları arasındaki ikiyüzlülüğü milletimize şikayet ediyorum. Bizi lüks içinde yaşamakla itham ediyorlar ama CHP'li arkadaşlarımız hiçbir zaman lükslerinden taviz vermeyerek hayatlarına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Adem Yıldırım Milletvekili Karşıyaka İstanbul AK Parti Yıldırım İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title