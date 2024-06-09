Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç oy kullanıldı? Kullanılan oy sayısı!

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç oy kullanıldı? Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı. Fenerbahçe seçiminde kaç kişi oy kullandı? Detaylar!

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. 27 bin civarında rekor oyun kullanıldığı seçimde oy sayımına geçildi.

27 BİN CİVARINDA OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

OY KULLANMA İŞLEMİ BİTTİ, SAYIMA GEÇİLDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimde 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli üyeler, saat 10.00'da oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı ve sayıma geçildi.