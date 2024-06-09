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Acun llıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt: Bunlar bana vız geliyor

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden kendisine yönetilen iddialara cevap verdi. "Çamur at kampanyasına hoş geldiniz" diyen Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Ilıcalı, seçimin yapıldığı Ülker Stadyumu'nda Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına çarpıcı bir yanıt verdi.

"ÇAMUR AT KAMPANYASINA HOŞ GELDİNİZ"

Ekol TV'ye konuşan Ilıcalı, "Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BANA VIZ GELİYOR"

Kendisinin bunun gibi ithamlarla sarsılmayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Karaşal:

Aziz yıldırım hepinizi donunda sallar. Büyüdüğün ormanın kralıdır kendisi dikkatli ol.;)

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Can Aydin:

Hadi len ordan

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Mehmet Şafak:

Efsane idi kestane oldu

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